McLaren wil geen vuil spel spelen in strijd met Red Bull in F1

McLaren is langzaam maar zeker naar voren gekomen als de belangrijkste uitdager van Red Bull Racing in 2024. De MCL38 is na een reeks upgrades zeer gewaagd aan de RB20 en mede daardoor is McLaren ook het best scorende team van de afgelopen zes F1-weekenden. In het constructeurskampioenschap staat Red Bull Racing nog 78 punten voor, maar de povere prestaties van Sergio Pérez openen de deur voor de Britse renstal om in de tegenaanval te gaan. Daar is McLaren ook klaar voor, benadrukt topman Zak Brown. Hij stelt daarbij ook dat het team geen behoefte voelt om daarbij over de schreef te gaan.

"We zijn voorbereid om nek aan nek te gaan. Smerig is niet de manier waarop McLaren racet", zegt Brown, die bij Red Bull soms merkt dat de overwinning ten koste van alles binnengesleept moet worden. Dat is bij McLaren in zijn ogen niet het geval. "Je kunt nek aan nek met elkaar gaan, maar dat hoeft niet op een smerige manier gedaan te worden. Ze lijken soms een mentaliteit te hebben dat ze tegen elke prijs willen winnen. Dat is niet hoe wij racen, maar we denken wel dat we op onze eigen manier de strijd met hen aan kunnen gaan."

Werk op pitmuur lijdt niet onder extra druk

Sinds de eerste F1-zege van Lando Norris in Miami is McLaren er echter niet meer in geslaagd om nog een overwinning over de streep te trekken. Dat is deels te wijten aan een reeks strategische foutjes, die het mogelijk hebben gemaakt voor Max Verstappen en de Mercedes-coureurs om zeges te boeken. Er staat op strategisch gebied dus iets meer druk op de formatie uit Woking nu er om de eerste posities gestreden wordt, maar Brown vindt dat deze extra druk en spotlights geen impact hebben gehad op het werk dat op de pitmuur geleverd wordt.

Kleine strategische missertjes hielden McLaren van de zege in Groot-Brittannië. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Het is opwindend. Het is een prettige druk met 'doe dit niet verkeerd, want dit is voor de overwinning'. Dat is toch anders dan als het om de vierde, vijfde of achtste plek gaat", geeft de Amerikaan aan. "Maar ik denk dat we ervan genieten. Ik zit op de pitmuur en de toon van het team onder aanvoering van Andrea [Stella] en Randy [Singh, sportief directeur]... je zou niet weten of we voor de zege of voor de tiende plek strijden. Dat is denk ik wat je wil zien. Op de pitmuur zie je niets als 'o mijn god, we rijden aan de leiding'. Het is business as usual, dus het team is er zeker klaar voor."

Wat daar volgens Brown absoluut ook bij helpt, is dat het gros van de medewerkers van het team bij andere renstallen al ervaring heeft opgedaan in het vooraan meestrijden. "Door mensen binnen McLaren zijn veel races en kampioenschappen gewonnen. Hoewel het voor mij iets nieuwer is, heeft Andrea Stella dit al bereikt met een van de beste coureurs en beste teams ter wereld. Dat geldt voor veel mensen binnen McLaren", legt hij uit. "We zijn hongerig en heel kritisch op onszelf. Als we een fout maken, praten we er offline over en doen we zeker een zeer gedetailleerde analyse van de race. Maar er zit veel vertrouwen binnen het team."

'Coureurs blijven zichzelf verfijnen'

Wel is het voor Norris en teamgenoot Oscar Piastri nieuw dat ze op consistente basis mee kunnen vechten om de overwinningen. Zo is Norris er in de laatste races - met als voornaamste voorbeeld de race in Oostenrijk - achter gekomen dat hij op de toppen van zijn kunnen moet presteren om Verstappen te verslaan. "Om het F1-kampioenschap te winnen, moet iedereen op 100 procent presteren. Lando leert nog steeds iedere keer. Hij heeft het voordeel van één zege", antwoordt Brown op de vraag van Motorsport.com of er dingen zijn die Norris nog moet verbeteren.

"Voor Max, Lewis en [Michael] Schumacher geldt dat ze veel ervaring hebben opgedaan met de hoeveelheid zeges die ze geboekt hebben. Lando doet nu ervaring op met Grands Prix winnen en dat is geweldig, want dat krijg je alleen door daar te zijn en daar gaat hij alleen maar beter van worden als coureur. Hij is zeker in staat om nu het wereldkampioenschap te winnen, maar dat betekent niet dat hij niet beter kan worden. Ik denk dat Max nu een betere coureur is dan in het eerste of tweede jaar van zijn kampioenschappen, dus deze coureurs blijven zichzelf verfijnen."