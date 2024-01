Hoewel de onthulling van de nieuwe bolide, die de naam MCL38 gaat dragen, nog even op zich laat wachten, liet McLaren dinsdag al wel de nieuwe livery voor het Formule 1-seizoen 2024 zien. Met de nieuwe auto hoopt de formatie uit Woking op dezelfde voet door te gaan als in 2023, toen een reeks succesvolle upgrades het team van de achterhoede naar de strijd net achter Red Bull Racing bracht. Er is dan ook veel aandacht voor de vraag of McLaren in 2024 in dezelfde mate van progressie kan blijven boeken. Teambaas Andrea Stella lijkt daar in ieder geval vertrouwen in te hebben, zegt hij op basis van wat hij in de windtunnel en CFD heeft gezien.

"Tot dusver hebben we geen verminderde resultaten kunnen zien", antwoordt Stella op een vraag van Motorsport.com over de stappen die McLaren deze winter heeft kunnen zetten. "Dit moet natuurlijk nog bewezen worden zodra we de auto op het asfalt zetten. Wat betreft ontwikkeling in de windtunnel en CFD zien we dat we de opgaande lijn die we vorig jaar hebben ingezet, en die leidde tot de ontwikkelingen in Oostenrijk en Singapore, vooralsnog lijken vast te houden. Dat is ook waar ik verwacht dat de auto van de onthulling staat aan het begin van het seizoen."

"Als het op de efficiëntie, downforce en luchtweerstand aankomt, draait het uiteindelijk om getallen en daardoor kun je het vrij goed volgen", vervolgt Stelle, om daarna te schetsen dat de situatie totaal anders is dan in 2023. Destijds erkende McLaren openlijk dat de gepresenteerde auto niet goed genoeg was. "We zagen vorig jaar dat we een plateau bereikten en dat we vanuit conceptueel oogpunt de richting moesten veranderen, zodat we het momentum van de ontwikkeling konden herstellen. Dit jaar hebben we niet zo'n plateau bereikt bij de ontwikkeling en we zien dat de concepten die we in de auto van vorig jaar hebben verwerkt veel meer te bieden hadden, alleen al qua stapsgewijze winst die je kunt behalen. Het is dus een heel ander scenario."

Volgende maand onthult McLaren de MCL38, al heeft de renstal nog geen datum naar buiten gebracht. Wel is duidelijk dat het team niet alleen met de te presenteren versie van de auto een stap voorwaarts wil zetten, maar dat er achter de schermen ook al gewerkt wordt aan veelbelovende upgrades die vroeg in het seizoen al beschikbaar moeten zijn. "Op de achtergrond zijn we al begonnen aan de toekomstige ontwikkelingen die we relatief vroeg in het seizoen hopen te brengen. Die lijken ook behoorlijk interessant te zijn", aldus Stella.