McLaren: Geen ontsnappingsclausules in nieuw F1-contract Norris

Woensdag kondigde McLaren aan dat Lando Norris een nieuw en verbeterd contract heeft getekend, dat hem tot en met 2025 aan de Britse renstal verbindt. Met zijn ijzersterke prestaties in 2021 reed hij zich in de kijker en wekte hij de interesse van enkele andere teams, met wie de 22-jarige Brit ook korte gesprekken heeft gevoerd. Met de nieuwe overeenkomst gaat het voorlopig in ieder geval niet tot een overstap komen. Dat geldt ook als Norris of McLaren de samenwerking graag wil verbreken, want teambaas Andreas Seidl benadrukt dat het contract waterdicht is.

“De schoonheid van dit nieuwe contract dat we hebben getekend zit in het feit dat er aan beide kanten geen clausules zitten. Dit is gewoon ook een belangrijke boodschap die we mee wilden geven aan het team, want het laat zien dat we er samen voor gaan”, zegt Seidl tegenover onder andere Motorsport.com. “Er is van beide kanten ook sterk vertrouwen: van onze kant in het talent dat Lando is, maar tegelijkertijd vertrouwt Lando erop dat wij er in de komende vier jaar gaan komen.”

Interesse in verlenging was wederzijds

Norris maakte in 2019 zijn Formule 1-debuut in dienst van McLaren en heeft er inmiddels dus al drie seizoenen op zitten. Met name in 2021 maakte hij een sterke indruk met vier podiumplaatsen, een pole-position en de zesde plaats in het kampioenschap. In Rusland had Norris na zijn pole zelfs een uitgelezen kans op zijn eerste F1-zege, tot hij in de slotfase een verkeerde strategische keuze maakte toen het begon te regenen. Reden genoeg voor McLaren om langer met het talent verder te willen, maar ook Norris wilde zich langer aan het team binden.

“De schoonheid van deze sport is dat we zoveel tijd samen doorbrengen, dus er is altijd een lopende dialoog tussen ons en Lando”, stelt Seidl. “We hebben veel gesprekken over waar we als team staan, welke plannen we hebben. Tijdens een van deze gesprekken werd duidelijk dat er van beide kanten interesse was om iets voor de lange termijn vast te leggen. Dit zijn gesprekken die doorlopend plaatsvinden en uiteindelijk kwamen we gezamenlijk tot inzicht dat een vierjarig contract het beste is om onze gedeelde doelstellingen te bereiken.” Ook Seidl en McLaren Racing CEO Zak Brown hebben zich langer verbonden aan het F1-team. “Dat is denk ik een heel belangrijk signaal van geloof en vertrouwen dat wij weer naar het front kunnen komen in de Formule 1.”