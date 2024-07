McLaren: “Geen crash als Verstappen harder was aangepakt in 2021”

Max Verstappen werd in de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk onder druk gezet door Lando Norris. De Nederlander weerde zich kranig, al ging hij daarbij in de ogen van McLaren wel over de limiet. Zo bewoog hij volgens Norris in de remzone. Dat liep in eerste instantie zonder schade af, maar in de 64ste ronde ging het helemaal mis. Norris wilde er buitenom in bocht 3 voorbij, maar dat liet Verstappen niet gebeuren en contact tussen de twee bleek vervolgens onvermijdelijk. Beide coureurs hinkten met een lekke band terug naar de pitstraat. Daar moest Norris de strijd staken. Verstappen kon wel verder en werd vijfde, inclusief een tijdstraf van tien seconden wegens het veroorzaken van de botsing.

Het gevecht met Norris op de Red Bull Ring doet denken aan de felle duels die Verstappen in 2021 uitvocht met Lewis Hamilton. De twee botsten dat jaar op Silverstone, al lag de schuld toen nog bij Hamilton. Later in het seizoen hadden Verstappen en Hamilton ook aanvaringen in Italië en Saudi-Arabië, in beide gevallen werd de Red Bull-coureur als schuldige aangewezen. Tussendoor had Verstappen Hamilton ook al van de baan gedrukt in een stevige strijd om de winst van de Grand Prix van Brazilië. Daarvoor werd de Nederlander níét bestraft, iets wat niet iedereen begreep.

Als Verstappen in 2021 harder was aangepakt voor zijn rijgedrag tegen Hamilton, dan was het zondag in Oostenrijk überhaupt niet tot een touché met Norris gekomen. Dat vindt althans Andrea Stella, de teambaas van McLaren. “Ik zie het zo: iedereen in de wereld weet wie er verantwoordelijk voor is, met uitzondering van één groep”, aldus Stella bij Sky Sports. Met die laatste woorden doelt hij op Red Bull, Verstappen en hun fans.

"Verstappen heeft dit niet nodig"

“Het achterliggende probleem is dat als je deze dingen niet eerlijk aanpakt, ze terug zullen komen. Vandaag zijn ze teruggekomen, omdat ze in het verleden - toen er gevechten waren met Lewis - niet op de juiste manier zijn aangepakt. Toen hadden er zwaardere straffen opgelegd moeten worden. Nu leer je op een bepaalde manier te racen, een manier die we als eerlijk zouden beschouwen.”

Stella vindt het jammer dat Verstappen op deze manier wil racen. “Het is een feit dat we zoveel respect voor Red Bull en Max hebben dat ze dit niet nodig hebben. Ze hebben dit niet nodig. Dit doet je reputatie geen goed, dus waarom zou je dit doen?”, vraagt Stella zich hardop af. De Italiaan vindt dat de FIA nog eens naar de regels moet kijken. “Het reglement moet op een effectieve manier worden gehandhaafd: als een auto uitvalt door een botsing, dan moet de straf in verhouding staan tot de uitkomst. Voor de crash werd er al twee keer van richting veranderd tijdens het remmen. Ik denk dat het duidelijk is en we moeten de manier van racen handhaven, want we willen plezier maken en genieten.”

Mocht Norris er wel in zijn geslaagd om Verstappen in te halen, dan was dat volgens Stella overigens nog geen garantie voor de winst geweest. “Het DRS-effect is hier heel groot, dus het had gekund dat Max Lando weer zou hebben aangevallen”, vervolgt Stella. “Ik denk dus dat we zijn onthouden van een spannende finale, want ik ben er niet zeker van dat Lando zou zijn weggereden. Ik denk dat het gevecht tot de finishvlag zou hebben geduurd. Het is jammer, want we zullen het nooit weten.”

Video: De botsing tussen Verstappen en Norris in Oostenrijk