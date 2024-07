McLaren geeft uitleg over controversiële strategie F1 Hongarije

McLaren behaalde dan wel de 1-2 in Hongarije, maar de manier waarop was allesbehalve voor de hand liggend. Oscar Piastri had de koppositie, maar Lando Norris kreeg als eerste de kans om een pitstop te maken en door die undercut nam hij de leiding over. Even leek het er op dat de Brit de zege ook zou pakken, ondanks duidelijke teamorders om Piastri weer de leiding te geven. Drie ronden voor het einde gebeurde de wissel alsnog en na afloop benadrukt teambaas Andrea Stella dat hij zich geen zorgen maakte dat Norris de positie niet zou teruggeven. "Ik ken Lando goed genoeg", aldus Stella. "Ik weet goed genoeg dat we in Lando een coureur en teamspeler hebben. Die twee elementen kwamen vandaag perfect samen om tot het juiste voor het team, Oscar en Lando te komen."

De situatie leidde tot vele boordradioberichten, met name aan het adres van Norris. Hij kreeg nadrukkelijk de opdracht om zijn eerste plaats af te staan aan Piastri, die tot die tweede pitstop nog aan de leiding lag. In de slotfase kreeg Norris ook meermaals het verzoek om meer te managen, zodat het tempo gedrukt zou worden om Piastri de kans te geven om aan te sluiten. "Ze liggen dan aan de leiding in een Grand Prix en denken dan 'misschien laat het team mij deze pakken'. Maar we waren voor de race al heel duidelijk", verklaart Stella. "Deze situatie toont opnieuw aan wat het betekent om deel uit te maken van McLaren. Die waarden botsen soms met sommige instincten van een coureur. Maar de waarden, de cultuur en het belang van het team blijft altijd het belangrijkste."

Pitstops spelen cruciale rol

Toch blijft dan wel de vraag waarom McLaren besloot om Norris eerst binnen te halen en vervolgens Piastri pas twee ronden later zijn tweede pitstop te laten maken. Daarmee leek het team het zich onnodig moeilijk te maken, maar Stella legt uit dat zijn team rekening moest houden met twee aspecten. "Ten eerste wilden we niet te vroeg binnenkomen voor een pitstop, want de banden sleten heel snel en wilden niet door onze banden heen raken voor het geval Max Verstappen een probleem zou vormen richting het einde van de race. Daarom wilden we de pitstop zo lang mogelijk uitstellen."

"Het tweede element is dat die pitstop ook fout kan gaan", vervolgt Stella. "Je moet het dus op safe spelen wat dat betreft. Wil je een pitstop maken wanneer je slechts drie seconden [marge] hebt? Je weet dan ook wat er gebeurt met alle druk die op de pitcrew ligt. In een race als vandaag wil ik niet dat de verantwoordelijkheid bij de pitcrew ligt. Ik neem dan liever zelf de verantwoordelijkheid op me aan de pitmuur om die P1 en P2 veilig te stellen. Pas dan managen we de situatie tussen de pitmuur en de coureurs, want we hebben het over deze situatie gehad en weten nu hoe we ermee om moeten gaan."

Oscar Piastri pakte zijn eerste F1-zege, maar zal die wel anders voor zich hebben gezien. Foto door: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Op het laatste moment

In de persconferentie na de race gaf Norris toe dat hij van plan was om pas in de laatste bocht van de laatste ronde zijn positie af te staan, totdat het team hem waarschuwde dat een eventuele safety car in de slotfase zo'n wissel had kunnen voorkomen. Ook op de boordradio leek het allemaal niet echt van een leien dakje te gaan, maar Stella is juist blij om te zien dat Norris het niet zomaar wilde laten gaan. Gevraagd waarom er zo lang discussies waren op de boordradio, antwoordt de teambaas: "Omdat hij een coureur is. Noem mij één coureur die dat niet gedaan zou hebben. Ik denk zelfs dat velen het pas in ronde 70 zouden hebben gedaan."

"En ik zou me grote zorgen maken als Lando niet had laten zien van 'ik ben hier de coureur', want dat is het ethos dat je nodig hebt om hard te vechten", voegt de Italiaan toe. "Zoals je moet vechten als je in gevecht bent met mensen als Verstappen, Lewis Hamilton en steeds meer, denk ik, Oscar zelf. Dus het demonstreerde het ethos en de geest van de coureur, maar ik denk dat het oneerlijk zou zijn - het zou vermakelijk kunnen zijn om over de controversiële aspecten te praten - om niet te praten over de oplossing, toch? Dat gebeurde volgens onze manier van racen."

Elke kans aangrijpen

Uiteindelijk is de 1-2 wat telt voor McLaren, al zou Stella het ook 'arrogant' vinden om na zo'n goed resultaat niet te kijken naar de aspecten die wel beter konden. Hij wil daarbij wel waakzaam blijven voor vragen over de volgorde van de pitstops en de timing ervan, omdat het team zoals gezegd met meerdere aspecten rekening moest houden. "Ik neem liever de druk op me en los het dan op met de coureurs. Wij dragen de meeste verantwoordelijkheid binnen het team en daar houd ik me liever mee bezig. Maar zoals we al zeiden na Silverstone - of zoals we na heel positieve resultaten zeggen - moeten we elke kans aangrijpen om beter te worden. Maar qua timing: we moeten terugkijken en zullen dat zoals altijd op een heel rustige manier doen, volgens onze cultuur, om te zien wat we beter hadden kunnen doen", besluit de McLaren-teambaas.