McLaren vindt gebrek aan F1-ervaring Oscar Piastri geen probleem

Oscar Piastri staat aan de vooravond van zijn eerste Formule 1-seizoen. De Australiër vervangt zoals bekend Daniel Ricciardo, die in zijn twee jaren bij McLaren niet wist te imponeren. De tegenvallende resultaten hebben de man uit Perth genekt. Hij vervolgt zijn weg bij Red Bull Racing als derde rijder. Het grootste verschil tussen Piastri en Ricciardo? F1-ervaring. Die heeft eerstgenoemde namelijk een stuk minder dan de achtvoudig Grand Prix-winnaar. Nieuwbakken McLaren-teambaas Andrea Stella ziet dat echter niet als een probleem, aangezien Lando Norris de kartrekker wordt.

"De continuïteit met Lando is belangrijk. Hij blijft de referentie", aldus Stella. "Het is een referentie die we inmiddels goed kennen. Samen met Lando hebben we op diverse vlakken al flink ontwikkeld. Het wordt ook voor Oscar de referentie. Dit geldt niet alleen voor Oscars prestaties, maar ook voor het begrijpen van de auto." De Italiaan stipt aan dat de hedendaagse F1 veel vertrouwt op data, al spelen coureurs ook nog zeker een belangrijke rol in de ontwikkeling. "We hebben een nieuwe auto en willen zeker zaken verbeteren. De coureurs gaan hier een belangrijke rol in spelen. F1 draait, in vergelijking met sommige andere sporten, voornamelijk op cijfers. Dat is een gelukje dat we hebben. Als het om een motorfiets zou gaan, is het veel lastiger om te bepalen wat de rol van de rijder is en wat de rol van de machine is. In F1 krijg je een aardig idee door de cijfers. Die laten zien hoe competitief je bent."

Stella benadrukt dat Piastri het vermogen heeft om te leren en zich verder te ontwikkelen als coureur, naarmate de Australiër meer kilometers maakt. "De reis die wij met Oscar willen maken, is deels ook een zelfstandige reis", gaat de oud-engineer van Fernando Alonso verder. "Hij heeft veel talent. Wij willen graag dat hij zijn eigen referenties gebruikt, maar ook die van de auto en van ons. We zijn ervan overtuigd dat hij genoeg talent en intelligentie heeft om zijn eigen weg te vinden. Ik maak me niet druk om het feit dat we ervaring verliezen."

Piastri heeft al ervaring in Formule 1-auto's. In zijn tijd bij Alpine testte de Australiër geregeld bolides van het Franse merk en stapte hij veel in de simulator. Zijn McLaren-debuut maakte Piastri in de post season test in Abu Dhabi. Op 13 februari trekt hij samen met Norris het doek van de nieuwe McLaren.