McLaren: Gebrek aan eigen F1-motor in 2026 is geen handicap

Met de bekendmaking van de samenwerking tussen Aston Martin en Honda, hebben zeven F1-teams vanaf 2026 een interne leverancier of zakenpartner. Zowel Red Bull als AlphaTauri maakt dan gebruik van de door Ford gesteunde power unit, die door Red Bull Powertains wordt ontwikkeld. Alleen Haas, McLaren en Williams zijn vanaf dat Formule 1-seizoen klantenteams. Aston Martin-teambaas Mike Krack liet onlangs weten dat het hebben van een eigen motorleverancier cruciaal is in 2026, dit omdat de complexiteit van de krachtbron betekent dat het essentieel is dat er volledige integratie is met het chassis.

McLaren-chef Andrea Stella zegt zich als klant geen zorgen te maken, zolang het maar een nauwe relatie onderhoudt met de leverancier. Het team is op dit moment vrij om op zoek te gaan naar de beste power unit en zit niet per se vast aan Mercedes. "Je moet bij het maken van deal voor 2026 in de gaten houden dat je als chassisbouwer, zoals McLaren, genoeg ruimte houdt om invloed uit te oefenen op het ontwerp van de power unit, zodat je qua concurrentie niet achterblijft", antwoordt de Italiaan op een vraag van Motorsport.com. "Dat is wat we doen in onze gesprekken. We weten wat we willen bereiken. Om eerlijk te zijn, lijkt dit geen obstakel in de gesprekken die we voeren. Dus ja, het is belangrijk, maar we zijn blij dat we dit lijken te bereiken."

Stella benadrukt dat de huidige power units tegenwoordig op dezelfde manier draaien als die van het fabrieksteam en dat elk verlies door gebrek een integratie kan worden goedgemaakt met een beter presterende auto. "Je wilt in de positie zitten waarin je alle parameters kunt beïnvloeden", gaat hij verder. "Er zijn twee categorieën: het chassis en hoe je de krachtbron integreert in het chassis en de prestatieparameters, dus hoe je de krachtbron gebruikt. Voor wat betreft de tweede categorie zijn wij ervan overtuigd dat de FIA nu al, en in de toekomst nog meer, de voorwaarden heeft gecreëerd om ervoor te zorgen dat klantenteams en fabrieksteams met dezelfde parameters werken. Met betrekking tot het design houden we, zoals ik al zei, rekening met dit punt. We hebben er vertrouwen in. Als het om een paar milliseconden gaat, dan hopen we dat met het chassis en de aerodynamica te compenseren. We weten dat dit niet de beste situatie is, maar we denken niet dat het een beslissende factor is om in de toekomst succesvol te zijn."

De McLaren-teambaas erkent ook dat de renstal zonder fabriekscontract meer vrijheid heeft om over te stappen als de motor niet goed genoeg presteert. "Zoals ik al zei, dit element en het andere over de mogelijkheid om invloed uit te oefenen, maken deel uit van de gesprekken. Dus vanuit contractueel oogpunt wil je beschermd zijn en dat je dus enkele kwaliteitscriteria of concurrentiecriteria hebt. Als niet aan deze criteria voldaan wordt, dan zou je zelfs het contract kunnen opzeggen. Ook dit maakt onderdeel uit van alle gesprekken die we voeren."