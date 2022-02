McLaren gaat voor filmdag vlak voor F1-wintertest in Barcelona

Vrijdag heeft McLaren als vierde formatie de bolide voor het Formule 1-seizoen 2022 voorgesteld. Bij de presentatie valt het sterk veranderde aerodynamische pakket op - natuurlijk in lijn met het nieuwe reglement - en springt de aangepaste livery in het oog. Papaya heeft nog steeds de overhand, maar de blauwe accenten zijn een stuk lichter in vergelijking met de vier jaar ervoor en het zwart heeft ook aan terrein gewonnen.

Veel belangrijker dan het uiterlijk is hoe de auto in de praktijk voelt en juist dat wil McLaren graag testen voorafgaand aan de wintertest, die op 23 februari begint in Barcelona. Gevraagd door Motorsport.com of het team al een shakedown heeft gepland, laat Andreas Seidl weten: "Waarschijnlijk zitten we op één lijn met alle andere teams. We willen een filmdag afwerken vlak voor de wintertest in Barcelona. Dat is in ieder geval ons plan, al moeten we volgende week nog wel veel dingen afvinken voordat we er echt klaar voor zijn. Het is een strak schema, maar ik heb alle vertrouwen in Piers Thynne, James Key and Andrea Stella."

Deze woorden tonen ook meteen aan dat McLaren afgelopen vrijdag nog niet helemaal de auto heeft laten zien die in Barcelona en later in Bahrein zijn opwachting zal maken. "Er zijn natuurlijk wel enkele gevoelige gebieden die we nog niet hebben laten zien, maar ik ben er wel trots op dat we in ieder geval een echte auto hebben getoond", vult technisch directeur Key aan. "Wat betreft de doorontwikkeling gaat het met deze nieuwe auto's ook heel snel. We zullen na Barcelona natuurlijk nog nieuwe updates meenemen naar de eerste race in Bahrein en sommige daarvan zijn nu al in ontwikkeling. Onze auto zal daardoor nog veranderen, maar alle auto's zullen nog veranderen."

Waar Seidl stelt dat nagenoeg alle teams een filmdag vlak voor de wintertest zullen plannen, is Aston Martin de uitzondering die de regel bevestigt. De formatie van Sebastian Vettel en Lance Stroll is vrijdag al met de nieuwe AMR22 in actie gekomen op het circuit van Silverstone. Op zo'n filmdag mag een team maximaal honderd kilometer afleggen op speciale demobanden van Pirelli.