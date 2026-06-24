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Formule 1 GP van Oostenrijk

McLaren test eigen versie van Macarena-vleugel tijdens F1 GP van Oostenrijk

McLaren zal de experimentele achtervleugel als testonderdeel inzetten tijdens de vrije training op vrijdag op de Red Bull Ring

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Bewerkt:
Oscar Piastri, McLaren

Het McLaren Formule 1-team van de is de nieuwste renstal die dit weekend tijdens de Oostenrijkse Grand Prix een concept met een omgekeerde achtervleugel test, in navolging van soortgelijke ontwerpen bij Ferrari en Red Bull.

Ferrari verraste de F1-paddock tijdens de wintertests met een achtervleugel die 180 graden draaide zodra de ‘straight mode’ werd ingeschakeld, wat de interesse wekte van rivalen die op zoek gingen naar manieren om hun eigen versies te ontwikkelen.

Red Bull kwam tijdens de Grand Prix van Miami met een eigen omgekeerde achtervleugel, hoewel dit ontwerp qua werking anders was.

McLaren is nu het nieuwste team dat een soortgelijk concept test en heeft tijdens de training in Oostenrijk een zogenaamde "experimentele achtervleugel" geïntroduceerd, die naar verluidt een omgekeerd ontwerp is.

"Als onderdeel van dit aanhoudende momentum zal het team kleine detailverbeteringen aanbrengen aan de achterste hoeken van de MCL40. Daarnaast zullen we tijdens de vrije trainingen op vrijdag een experimentele achtervleugel testen", schreef het team in zijn vooruitblik op Oostenrijk.

De nieuwe achtervleugel wordt gezien als een testonderdeel, dus de verwachting is dat deze in Oostenrijk niet verder zal worden gebruikt dan tijdens de vrije trainingen op vrijdag. Na een zorgvuldige analyse in de fabriek zal het ontwerp – of een variant daarvan – later dit seizoen weer opduiken als prestatieverbetering.

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Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"We zijn altijd op zoek naar verfijningen die de prestaties en de rondetijd van de auto verbeteren", aldus Neil Houldey, technisch directeur van McLaren. "Voor dit evenement hebben we ons gericht op kleine detailupdates rond de achterste hoeken van de auto, evenals op een experimentele achtervleugel die tijdens de sessies op vrijdag zal worden getest.
 
“Hoewel het totale pakket minder ingrijpend is dan sommige van onze recente updates, maken deze aanpassingen allemaal deel uit van ons ontwikkelingstraject voor het hele seizoen, en blijven we overal waar mogelijk zoeken naar mogelijkheden om de rondetijd te verbeteren.”

Dankzij de recente upgrades van McLaren, die in Miami en Canada vooral uit grotere pakketten bestonden, heeft het team terrein kunnen winnen op kampioenschapsleider Mercedes. Maar ook de upgrades van Ferrari hebben het team tot een belangrijke speler gemaakt; zowel McLaren-teambaas Andrea Stella als wereldkampioen Lando Norris noemen de SF-26 momenteel het beste chassis in de F1.

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