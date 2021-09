McLaren: "Gaat heel lastig worden om Hamilton voor te blijven”

Na de overwinning van Daniel Ricciardo in Monza was het zaterdag in Sochi opnieuw feest bij het team van McLaren. Lando Norris pakte op een opdrogende baan zijn allereerste pole-position in de Formule 1, maar de Brit gaat het zondagmiddag nog behoorlijk lastig krijgen om die eerste startplaats te verzilveren met een overwinning. McLaren vreest vooral de snelheid van Lewis Hamilton, die met zijn Mercedes vanaf de vierde plaats mag vertrekken.

"Mercedes een klasse apart"

“Het enige dat we weten [van de vrije trainingen op vrijdag] is dat Mercedes in normale baanomstandigheden een klasse apart is”, is Seidl realistisch. “Dit is een baan waar zij altijd al heel erg sterk zijn geweest. Dat bleek ook maar weer in de vrije trainingen, dus het gaat heel erg lastig worden om vooral Lewis voor te blijven.”

Toch ziet de McLaren-teambaas ook kansen, zeker na de verrassende 1-2 van zijn team in Monza: “Tegelijkertijd hebben we in de voorgaande races ook gezien dat wanneer je vooraan start, er altijd wel een kans ligt om iets moois te laten zien. Dat gaan we vandaag weer proberen, zonder ons helemaal blind te staren op de overwinning. We benaderen deze race net als alle andere races dit seizoen. We hebben een sterk team wat betreft de uitvoering van de races, de strategie en de pitstops. We hebben twee sterke coureurs en we zullen er opnieuw voor gaan.”

Norris klaar voor de strijd

Norris wist eerder dit seizoen onder andere in Oostenrijk en in Italië al de Mercedes van Hamilton achter zich te houden. Door de regen van zaterdag weet de Brit niet helemaal hoe de onderlinge verhoudingen zondag in Rusland zullen zijn: “Het is nu een stuk moeilijker om er iets van te zeggen dan in Monza, omdat iedereen andere dingen uitprobeerde op vrijdag. Sommige teams beschouwden de tweede vrije training als de derde vrije training, en anderen zagen het gewoon als VT2. Het is hier dus niet zo makkelijk om de snelheid van iedereen in te schatten.”

Ondanks de dreiging van Hamilton gaat Norris er vanmiddag alles aan doen om de zege te pakken: “Ik denk dat er wel een kans ligt, maar Mercedes is nog net zo snel als ze het hele seizoen al zijn geweest. Dit is bovendien een van hun sterkste circuits op de kalender, dus het gaat een behoorlijke uitdaging worden. Ik ben er echter klaar voor.”

De volledige startopstelling voor de GP van Rusland