Doorbuigende vleugels zijn al tijden een belangrijk onderwerp in de Formule 1, maar in 2021 werd de discussie weer een stuk heviger. Mercedes liet na de Spaanse Grand Prix weten niet blij te zijn met de doorbuigende achtervleugel van Red Bull Racing. Volgens de formatie uit Brackley genereerde Red Bull hier meer snelheid mee. Dit zorgde voor strengere controles tijdens de GP van Frankrijk. Diverse andere teams baalden hiervan, ook zij waren genoodzaakt veranderingen door te voeren aan de achtervleugel om binnen de reglementen te blijven.

Tegen het einde van het seizoen waren de rollen omgedraaid toen Red Bull het ontwerp van de achtervleugel van Mercedes aan de kaak stelde. Na afloop van de GP in Brazilië dreigde Red Bull met een protest tegen het team uit Brackley, omdat deze volgens het team van Max Verstappen met een illegale achtervleugel reed. De FIA liet na extra controles in Qatar weten geen bewijs van valsspelen te hebben gevonden, maar wel manieren waarop de controles nog beter kunnen in de toekomst. Deze gaat de internationale autosportbond in 2022 doorvoeren.

Nieuwe technische reglementen in F1-seizoen 2022

Komend seizoen introduceert de Formule 1 nieuwe technische reglementen. Hierbij wordt het ontwerp van de voor- en achtervleugel radicaal anders en ligt de focus op het grondeffect. Volgens James Key, technisch directeur bij McLaren, is er wel speelruimte in de aero-elasticiteit van de auto's. De Brit denkt dat dit wellicht een nieuw probleem creëert, maar het lastiger wordt om hierin de limiet op te zoeken. Dit door de aandacht die het afgelopen seizoen kreeg.

"Ik denk dat de gevoeligheid van de aero-elasticiteit is veranderd. De reglementen maken vrij duidelijk hoe je beter dient om te gaan met flexibele componenten. Dit is uitvoerig besproken", aldus Key. "Sommige controles, zoals bijvoorbeeld die op de achtervleugel, zijn strenger geworden. Dit maakt het wel wat lastiger. Een aantal zaken hierover wordt meegenomen naar 2022. Zo is de voorvleugel een enorm ding. Momenteel heeft deze een set aan zeer strenge richtlijnen over stijfheid. Daar kan denk ik altijd mee gespeeld worden, al is dit niet gemakkelijk."

"Een aantal verschillende onderdelen dient een bepaalde stijfheid te kunnen hebben. Hierin zou je legaal de grens kunnen opzoeken, dus er zijn verschillende manieren om hiermee te spelen in 2022", vervolgt Key. "Dit wordt waarschijnlijk wel een probleem, maar het is niet iets wat de teams of de FIA negeren. Het is een vrij duidelijk gebied, waarin we voorzichtig moeten zijn."