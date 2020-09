McLaren: Amper gevolgen financiële problemen door sluiten fabrieken

McLaren werd eerder dit jaar hard geraakt door het coronavirus. De verkoop van straatauto’s en het uitstellen van de seizoensstart van de F1 zorgden voor problemen in de cashflow, waardoor er een lening van 150 miljoen pond aangevraagd moest worden bij de nationale bank van Bahrein. Ook werden er personeelsleden met verlof gestuurd of ontslagen. Toch lijkt de F1-operatie zich te onttrekken aan die malaise, want met twee podiumplaatsen staat McLaren derde in het kampioenschap voor constructeurs. Volgens CEO Brown heeft het team sterk uit die lastige periode kunnen komen door de verplichte sluiting van de fabriek die de FIA oplegde.

“Hoewel het er niet goed uitzag, en het was niet goed, had het eigenlijk geen impact op de progressie van het team, omdat je simpelweg niets kon doen in die periode”, zei Brown in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Tegen de tijd dat we weer aan de slag konden, waren we er al doorheen. We waren fragiel voor COVID en dat drukte ons in de rode zone. Het goede nieuws is dat dit achter ons is, dus dingen zoals de verkoop en het leasen van de fabriek zijn allemaal goede zakelijke beslissingen voor het herstructureren van de financiën. We staan niet langer onder de druk die COVID veroorzaakte en de situatie ziet er goed uit.”

Meer kansen voor McLaren verwacht Brown vanaf 2022. De financiële structuur van de F1 gaat dan op de schop met een budgetplafond en een nieuwe verdelingssleutel voor het prijzengeld. “Niets gaat vanzelf, maar als ik kijk naar hoe alles in elkaar valt voor McLaren, dan gaat het zoals gehoopt”, zei Brown. Hij benadrukt dat McLaren de juiste mensen heeft aangetrokken, terwijl het plaatje met de sponsoren ook sterk is. Ten opzichte van Mercedes en Red Bull, de teams die momenteel voor McLaren staan in het kampioenschap, lijkt het alleen qua infrastructuur nog een achterstand te hebben. Zo moesten plannen voor een nieuwe simulator en een windtunnel in de ijskast worden gezet, maar Brown denkt niet dat dit de progressie van het team in de weg staat.

“Deze dingen gaan ons vaste verbeteringen opleveren”, klinkt het overtuigend. “Maar we zitten al in een windtunnel. We hebben simulatoren. We hebben al CFD. Alleen hebben we in de laatste vijf, zes, zeven jaar te weinig in deze zaken geïnvesteerd. En nu moeten we dat inhalen. Dus ik denk dat alles op ongeveer dezelfde snelheid samenkomt. Ik denk dat 2021 er voor iedereen uitziet als 2020, maar de strijd start in 2022. Ik denk dat het ook wat tijd kost voordat het budgetplafond gesetteld is en we onze inkomsten vergroten. Ik heb het gevoel dat we met een vijfjarenplan bezig zijn, en dat we nu een aantal jaar bezig zijn. We zijn ongeveer op koers naar waar we willen zijn. Maar ik denk niet dat we op een knop drukken en volgend jaar of in 2022 ineens meestrijden om de titel.”

