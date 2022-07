Met de nieuwe technische reglementen liet de FIA begin dit jaar het grondeffect terugkeren in de Formule 1. Hoewel het inhalen en volgen van andere auto's drastisch is verbeterd, kregen F1-teams te maken met porpoising. Het hevige stuiteren werd door sommige formaties als veiligheidsprobleem bestempeld. De internationale autosportbond kwam tijdens het Canadese Grand Prix-weekend met maatregelen, maar diverse teams vroegen zich af hoe groot het probleem nou echt was. Dit omdat niet iedereen even veel last had van het effect. Vorige week bevestigde de FIA de technische regelgeving voor 2023 aan te passen en teams te verplichten de vloerranden met 25 mm te verhogen. Daarnaast voert de federatie ook strengere tests in om trucjes met de flexibele vloeren te voorkomen.

Op Circuit Paul Ricard kwam vrijdag naar voren dat zes teams overwegen de regelverandering aan te vechten. Dit is met name omdat zij denken dat de kwestie al onder controle is en de veiligheid niet meer in het gedrang is. McLaren behoort niet tot de teams die wil dat de FIA de voorstellen wijzigt. Teambaas Andreas Seidl is blij met de veranderingen voor 2023 en vindt niet dat de FIA te ver is gegaan. "Nee, wij zijn blij met de beslissingen en het leiderschap van de FIA", antwoordt Seidl op een vraag van Motorsport.com. "De FIA heeft duidelijk gemaakt dat dit gebaseerd is op veiligheid. Ik denk dat het nu belangrijk is om door te zetten en niet meer af te wijken. Ik ben er erg content mee."

De vijf teams zijn vermoedelijk Ferrari, Red Bull Racing, Alfa Romeo, Haas en Williams. Naar verluidt zijn er in totaal acht teams die eventueel een compromis willen sluiten en daarmee een kleine wijziging aan de huidige regelgeving accepteren. Mocht dit kloppen dan is er een zogenaamde 'supermeerderheid' en kan dit erdoor gedrukt worden. Behoort McLaren ook tot deze groep? "Nee, wij zijn een onafhankelijk team. We nemen onze eigen beslissingen en vechten voor datgene waarvan wij denken dat juist is", vervolgt Seidl. "Nogmaals, we steunen de leidende rol die de FIA heeft. Het is een discussie die nog wel loopt. Maar ik verwacht snel duidelijkheid."