McLaren akkoord met FIA-inspectie voor wissel naar Mercedes-motor

De formatie uit Woking ruilt in 2021 de Renault-motoren in voor krachtbronnen van Mercedes. Die overstap wordt bemoeilijkt door het uitstel van de nieuwe reglementen naar 2022. De F1-teams moeten volgend jaar met nagenoeg dezelfde bolide rijden als waarmee ze dit seizoen in actie komen. McLaren heeft speciale dispensatie gekregen om toch een aantal veranderingen aan het chassis door te voeren vanwege de geplande motorwissel.

Tijdens een teleconferentie gaf McLaren-teambaas Andreas Seidl uitleg over de situatie en de procedure. Gezien de huidige situatie in de sport door het coronavirus en het feit dat alle teams kosten moeten besparen, heeft de teamleiding ingestemd enkel de noodzakelijke veranderingen door te voeren en niet op zoek te gaan naar tijdwinst. “Er zijn zeker beperkingen voor wat betreft hoe goed we deze power unit kunnen integreren in de huidige bolide”, aldus de teambaas over de compromissen die men moet sluiten. “We zijn met de FIA overeengekomen dat zij zeer goed gaan monitoren dat we enkel de absoluut noodzakelijke veranderingen doorvoeren die nodig zijn om de Mercedes-motor in te passen. Ze houden ons dus nauwgezet in de gaten dat we niet aan andere gebieden komen die ons, laten we het zo zeggen, extra prestatiewinst kunnen opleveren. We begrijpen dat en zijn ermee akkoord gegaan want we moeten naar het grotere geheel kijken. Dat is dat we al deze bevriezing van onderdelen moeten ondersteunen. Dit zorgt dit jaar voor maximale kostenbesparingen voor iedereen.”

Seidl was stellig dat McLaren, ondanks de uitgestelde reglementen, nimmer van plan was om de deal met Mercedes uit te stellen. Mocht het seizoen doorgetrokken worden tot januari 2021, verwacht hij eveneens geen problemen om het kampioenschap af te ronden met Renault-aandrijving: “Als dat echt gebeurt, als we echt doorgaan tot januari, verwacht ik geen probleem met onze overeenkomst met Renault. Het is belangrijk te benadrukken dat we een geweldige, een open en transparante relatie hebben. Ik voorzie dus geen problemen.”