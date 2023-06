In de slotfase van de Grand Prix van Canada zat de achtervleugel op de Alpine van Esteban Ocon los. Hierdoor wiebelde het onderdeel hevig heen en weer door de hoge kerbstones. Lando Norris riep naar de McLaren-pitmuur bang te zijn dat de vleugel eraf zou vallen en tegen hem aan zou vliegen. Ocon ging 'gewoon' door en werd uiteindelijk achtste. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer liet weten dat er volgens de engineers niets ernstigs aan de hand was. Daar denkt Andrea Stella echter anders over.

"Het was extreem", aldus de McLaren-teambaas, die zegt dat als het een van zijn auto's betrof, hij deze meteen naar binnen zou halen. "Je moet de constructie van je auto kennen en aanpakken wat niet goed is. Je moet je dan afvragen: had ik met mijn auto in deze staat gereden? Het meest voor de hand liggende antwoord is nee. Wij zouden dat in ieder geval niet doen. Er komt hier een bepaalde verantwoordelijkheid om de hoek kijken, al kan elk team die weer anders interpreteren. Ik hoopte dat de FIA of wedstrijdleider zich zou realiseren dat het te gevaarlijk was en zouden ingrijpen. We gaan zeker navragen hoe zij dachten over de situatie."

F1-auto Ocon kwam door keuring

De auto van Ocon doorstond de technische inspectie na de race, wat betekent dat de zaak voor wat betreft de FIA is gesloten. In een poging minder vaak de zwart-oranje-vlag terug te zwaaien - de waarschuwingsvlag - nadat teams in het verleden nogal kritiek hadden op het gebruik van de vlag, legt de FIA sindsdien de verantwoordelijkheid bij de teams over de vraag of het wel of niet veilig is om door te gaan met een beschadigde auto. Die stap werd unaniem gesteund door de formaties, omdat zij hun auto's beter kennen dan de FIA. Hierbij lopen ze het wel het risico een zware straf te krijgen, als het verkeerd gaat.

Stella vindt dat er bij een volgende vergadering van de F1 Sporting Advisory Committee besproken moeten of een dergelijke beslissing wel altijd door een team genomen moet worden, dit omdat het belangenverstrengeling kan veroorzaken. "Het is aan team om te zeggen of een auto moet uitvallen of niet", gaat de Italiaan verder. "Het is lastig. Want als team, dat meedoet aan een competitie, heb je een belangenconflict als het gaat om de veiligheid van alle betrokkenen en het maximaliseren van je resultaat. Dit is een discussie die meer tijd verdient. Ik weet zeker dat dit bij de eerstvolgende sportadviescommissie besproken wordt. Lando zei een paar keer het niet leuk te vinden om een auto te volgen met een losse achtervleugel. Die je kan raken, maar er wordt geen actie ondernomen."

Video: De wiebelende achtervleugel op de auto van Esteban Ocon