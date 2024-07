Ook na de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië ging het nog over de slotfase van de race op de Red Bull Ring van afgelopen weekend. Na de Grand Prix van Oostenrijk was er veel te doen over de manier waarop Max Verstappen zijn koppositie had verdedigd in duel met Lando Norris. In de 64ste ronde botsten beide coureurs zelfs, waarbij ze alle twee een lekke band opliepen. Voor Norris leidde dat tot een uitvalbeurt, Verstappen viel terug naar P5.

Verstappen werd als hoofdschuldige voor de touché aangewezen en kreeg daarom een tijdstraf van tien seconden opgelegd. McLaren is echter van mening dat de drievoudig wereldkampioen eerder in de race al een waarschuwing had moeten krijgen, omdat hij te fel zou hebben verdedigd ten opzichte van Norris. Verstappen kreeg onder meer het verwijt ‘moving under braking’. De hoofdrolspelers - Verstappen en Norris - hebben de lucht inmiddels geklaard, maar dat betekent niet dat het onderwerp niet meer wordt besproken door hun teams.

McLaren had deze week contact met de FIA over de zaak, vertelde teambaas Andrea Stella na de kwalificatie op Silverstone. “We zijn tevreden, want de FIA heeft haar mening gegeven over wat er in Oostenrijk is gebeurd. Deze mening bevestigt dat ons standpunt tijdens en direct na de race correct was, daar zijn we blij mee”, aldus Stella tegen onder meer Motorsport.com. “Maar tijdens de race kan je niet heel veel invloed uitoefenen, aangezien je dan niet eens in gesprek kan met de stewards. Je kan met de wedstrijdleider praten, maar hij praat niet met de stewards. Ons standpunt is bevestigd door de FIA, die de zaak intern heeft bekeken. Volgens mij zijn we allemaal tot de conclusie gekomen dat Max een waarschuwing had moeten krijgen, of zelfs de zwartwitte waarschuwingsvlag. Dat zou de verdere escalatie, die tot de botsing heeft geleid, hebben voorkomen.”

Racen met respect staat nog altijd op één voor McLaren. Stella zal zijn coureurs dan ook nooit aanmoedigen om over de limiet te gaan. “Na de race heb ik meteen gezegd dat we zoveel respect voor Red Bull en Max hebben en dat ze dit niet nodig hebben. Ik sta nog steeds achter die woorden”, vervolgde de Italiaan. “Vervolgens focus ik me op hoe we zelf racen. We willen racen binnen het toelaatbare en op een respectvolle manier. Als team verwachten we dit ook van onze rijders. Dus als we zien dat zij een grens overschrijden, dan gaan we ze zeker laten weten dat het niet correct was, in plaats van ze koste wat het kost te verdedigen.”

Video: De botsing tussen Verstappen en Norris in Oostenrijk