McLaren: "Zelfs Ferrari kan nog derde worden bij constructeurs"

Mede dankzij de knappe podiumplek van Sergio Perez in Turkije bezet Racing Point met 154 punten de derde plek in de WK-stand voor constructeurs. McLaren geeft vijf punten toe, terwijl Renault in de resterende raceweekenden nog achttien punten moet goedmaken. Ferrari leek al lang en breed uitgeschakeld in deze strijd, maar een opleving in Turkije heeft de rode brigade op 'slechts' 24 punten van die felbegeerde derde plek gebracht. Kan Ferrari toch nog klimmen?

Een spannende strijd met vier teams

McLaren-teambaas Andreas Seidl denkt van wel, hij houdt er in ieder geval serieus rekening mee. "Wat we heel duidelijk bij Ferrari hebben gezien: één goed resultaat en ze doen ineens weer volop mee in het gevecht om P3. Dat is nu eigenlijk een strijd tussen vier teams geworden", reageert Seidl op een vraag van Motorsport.com. Waar de opleving van het steigerende paard door de omstandigheden eenmalig leek, verwacht Seidl juist dat er in de komende weken een trend zichtbaar wordt met daarin een verdere opmars van de Scuderia.

"Het is niet zozeer dat ik me daar zorgen over maak, maar ik ben gewoon reëel. Ik weet wat een team als Ferrari, met alle middelen die ze hebben, kan doen. Het is in dat opzicht ook geen verrassing dat ze gedurende het seizoen iets verder naar voren zijn gekomen", zo vervolgt de Duitser. "We hebben Ferrari eerlijk gezegd nooit onderschat. Ze hebben nog altijd twee goede coureurs en het blijft ook gewoon een groot team. Dat is de realiteit."

McLaren heeft stap gemaakt, maar concurrentie ook sterker

Waar Seidl dus nog tegenstand van Ferrari verwacht, benadrukt hij dat McLaren de focus vooral op de eigen prestaties moet hebben. Niet al teveel naar de tegenstand kijken dus. "Wij hebben zelf ook een competitieve auto, die qua ontwerp nog weer agressiever is dan die van vorig jaar. We hebben misschien ook al wel meer punten verzameld dan vorig jaar na dit aantal races, dat laat zien dat we wederom een stap hebben gezet. Tegelijkertijd hebben we dit jaar te maken met sterkere tegenstanders", duidt hij onder meer op de progressie van Racing Point en Renault.

"Ik denk daardoor ook niet dat we momenteel derde of vierde staan als we puur kijken naar de rangschikking van snelste auto's in het veld." Dit betekent dat het voor een belangrijk deel op de uitvoering van het team aankomt in de drie resterende Grands Prix. "Ja, en ik hoop dat we de strijd om P3 daarmee tot de laatste race levend kunnen houden. Daarnaast is het voor mij, nog volledig los van de stand in het WK, belangrijk om progressie te zien. Maar iedereen is enorm gemotiveerd, dus dat geeft mij alvast voldoende vertrouwen."

