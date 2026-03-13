McLaren troeft Ferrari af: "Maar gat met Mercedes is indrukwekkend"

In Australië was Mercedes al de dominante kracht tijdens de kwalificatie en dat bleek tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van China niet anders. George Russell en Andrea Kimi Antonelli claimden de eerste startrij, ditmaal met zes tienden voorsprong op de nummer drie. Dat was Lando Norris, die in zijn McLaren nipt sneller bleek dan Lewis Hamilton en teamgenoot Oscar Piastri.

Laatstgenoemde was niet ontevreden over zijn kwalificatie, maar desondanks was het gat naar Mercedes groot. "Het ging redelijk. De stap van de medium naar de soft was vrij groot qua grip, en natuurlijk is het gat richting Mercedes best indrukwekkend", zei Piastri na de kwalificatie. "We hebben dus wat dingen waar we aan moeten werken. De auto voelde best goed en het was een redelijk goede ronde, dus ik denk niet dat ik er veel meer uit kon halen."

Mercedes maakte het gros van het verschil in de derde sector van het Shanghai International Circuit. Piastri benadrukte dat dit stof tot nadenken geeft voor hemzelf en McLaren. "We leken goed in de eerste sector, maar zes tienden verschil in de laatste sector is indrukwekkend. We gaan kijken waar we die tijd precies verliezen."

Tevreden Norris troeft Ferrari's af

Teamgenoot Norris klonk eveneens redelijk opgetogen na afloop van de sprintkwalificatie. Het stemde de regerende wereldkampioen vooral tevreden dat hij sneller was dan de beide Ferrari-coureurs, die in de GP van Australië nog de voornaamste uitdagers waren van de Mercedessen. "Ik ben blij met het resultaat. P3 is het beste wat we momenteel kunnen behalen", erkende Norris.

Lando Norris mag de sprintrace van de Chinese GP aanvangen vanaf de derde startpositie. Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Ik ben eigenlijk best tevreden dat ik vandaag beide Ferrari's heb verslagen, want zij leken de hele dag best sterk te zijn. Dit is een goede positie voor morgen. Enkele dingen gaan beter dit weekend, alleen al omdat dit circuit een stuk eenvoudiger is wat betreft de power unit. Daardoor zit iedereen wat dichter bij elkaar, maar uiteindelijk hebben we er nog een goed resultaat uit weten te halen. Door een goede ronde heb ik nu een goede uitgangspositie."

De vraag is nu of McLaren zaterdag in de sprintrace een gooi kan doen naar de overwinning. Dan is het wel belangrijk dat de coureurs van de Britse renstal hun slag slaan bij de start, want op dat vlak waren de Mercedes-coureurs in Australië te kloppen. Norris verwachtte echter dat Mercedes daarvan geleerd heeft.

"Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ze slechte starts hebben, want jarenlang behoorden ze tot de beste starters. Het is wel een kans, dat zeker", aldus Norris. "Ik denk dat ze weten wat ze vorige week verkeerd hebben gedaan in Melbourne, dus het zal morgen vast prima gaan. Je weet het echter niet, dus het is een goede kans. Het is ook de makkelijkste plaats om in te halen, dus we zullen zien wat we kunnen doen."