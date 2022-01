De sprintrace maakte afgelopen seizoen zijn debuut en werd tijdens drie Grand Prix-weekends ingezet. Elke sprintrace bestond uit 100 kilometer, waarbij de top-drie punten kreeg toebedeeld. De uitslag van de race bepaalde tevens de grid voor de wedstrijd op zondag. Voor komend seizoen liggen er plannen om zes sprintraces te organiseren, waaronder op Circuit Zandvoort. Aan Bahrein hoogstwaarschijnlijk de eer om de eerste sprintrace van 2022 te organiseren. Waarschijnlijk wordt dit op het korte Outer Loop-circuit gedaan. Deze configuratie werd ook tijdens de Grand Prix van Sakhir van 2020 gebruikt, met toenmalig Racing Point-coureur Sergio Perez als winnaar.

Tijdens het raceweekend in Saudi-Arabië kwamen diverse teambazen al bij elkaar om te praten over een vervolg van de sprintraces. Hierbij werd onder andere besproken om de gehele top-tien punten te geven in plaats van alleen de drie eerste coureurs. Verder is het plan om de officiële pole-position te geven aan de snelste man van de kwalificatie op vrijdag en niet aan de winnaar van de sprintrace. Ook werd er geopperd om de sprintrace niet de opstelling van de Grand Prix op zondag te bepalen.

En hoewel teams positief tegenover een vervolg en uitbreiding van het format staan, is er toch nog een drempel. Afgelopen seizoen ontvingen de teams extra inkomsten door een zogenaamde crashvergoeding, maar deze wil de Formule 1 vervangen door een vaste vergoeding. Daarbij vragen de formaties zich af hoe dit gaat passen in het budgetplafond. Het budget dat teams mochten uitgeven stond vorig jaar op 145 miljoen dollar, maar is voor komend seizoen naar 140 miljoen gezakt. Volgend seizoen gaat dit bedrag nog eens met 5 miljoen dollar naar beneden.

"Teams grijpen de kans het te verhogen"

McLaren CEO Zak Brown is blij met de toevoeging van de sprintraces en ziet dat deze een positieve invloed hebben gehad op de kijkcijfers. Hoewel er nog het een en ander gesleuteld moet worden aan het format, is het Britse team er wel fel tegen dat dit eventueel het budgetplafond verhoogt. "Een aantal teams wil van de mogelijkheid gebruikmaken om het budget te verhogen. Wij zijn fel tegen het verhogen van deze limiet, op alle vlakken. Het is een probleem waar we nog aan moeten werken", aldus Brown. De teams kregen in 2021 450.000 dollar om deel te nemen aan alle drie de races en kregen hier bovenop nog eens 100.000 dollar bij eventuele schade. Volgens de teambaas wil een aantal teams het limiet nu met een bizar getal verhogen, ondanks dat het aantal crashes in de openingsronden meeviel. "De realiteit is dat er heel weinig schade werd veroorzaakt", vervolgde de Amerikaan. "Een jaar geleden werd ons dit [bedrag] voorgesteld. Er werd onderzoek gedaan naar eventuele schade in de openingsronden en de uitkomst liet zien dat er maar weinig werd veroorzaakt. Uiteindelijk bleek dit ook het geval."

"Toch wil een aantal teams het bedrag met een bizar getal verhogen. Het lijkt haast alsof zeggen: 'Stel dat ik nou elk weekend een auto afschrijf?'. Voor zover ik heb gezien ligt het aantal crashes in de trainingen hoger dan in de sprintraces. Ik denk dat het voor sommige teams gewoon nieuw is om een bepaald budget te moeten beheren. Ik denk zelf dat dit juist bij de sport hoort en dat je op deze manier goed de inkomsten moet afstemmen op de uitgaven. Ik denk wel dat de inkomsten in de loop van de tijd gaan groeien en we hier voorzichtig mee moeten zijn, dit om fiscaal duurzaam te worden. Bepaalde teams grijpen toch de kans aan om het budget te verhogen. Daar moeten we tegen zijn."