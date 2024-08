McLaren favoriet bij de constructeurs? "Is lastig uit te leggen in Stuttgart"

In tegenstelling tot vorig jaar is de tweede helft van dit Formule 1-seizoen absoluut nog geen gelopen race. Zo geeft McLaren bij de constructeurs slechts 42 punten toe op Red Bull Racing en heeft het papaja team in de voorbije raceweekenden structureel meer punten gescoord, mede door de povere vorm van Sergio Pérez. In het rijderskampioen kan Max Verstappen op 78 punten voorsprong rekenen. Doordat het bij de concurrentie ook stuivertje wisselen is, moet Verstappen dat normaliter wel over de streep kunnen trekken, al houdt Coronel nog een kleine slag om de arm: “Wacht even, er moet niet te veel meer fout gaan bij Red Bull hè. Eén keertje uitvallen of een keertje crashen, en dan is de marge meteen veel kleiner. Als Norris races gaat winnen en als Piastri dan tweede wordt, Russell derde en Max vierde, dan kan het hard gaan. Maar goed, Max is natuurlijk nog wel de favoriet voor het rijderskampioenschap.”

'Toch lastig uit te leggen in Stuttgart'

Waar Coronel zijn geld in het rijderskampioenschap op Verstappen zou zetten, ligt dat bij de constructeurs anders. Gevraagd naar de favoriet voor die wereldtitel, vervolgt Coronel het gesprek met Motorsport.com: “Toch wel McLaren.” Consensus in de paddock is dat het team uit Woking al wekenlang over de snelste auto beschikt, maar dat het daar door enkele coureurs- en strategische fouten nog niet het maximale uit heeft gehaald. “Ik denk dat het vooral een leercurve is. Ze zitten nu in een situatie waar ze jarenlang niet in hebben gezeten. Dus die komen nu ook achter dingen waarvan ze denken 'wacht even, dat moeten we anders doen omdat we in een hele andere situatie zitten’. Je gaat nu voor de winst en dat is heel anders dan vechten voor plek vijf of zes. Bovendien doen fouten nu meer pijn. Als je vijfde wordt in plaats van vierde, dan maakt dat niet heel veel uit, maar als je tweede wordt in plaats van eerste, dan voel je dat wel.”

Coronel vindt dat de fouten van McLaren wel in perspectief moeten worden geplaatst. “Het gaat vooral om de puntjes op de i, daar moeten ze nog aan werken. Andere teams maken ook fouten, alleen die zien wij niet altijd. Daardoor zeggen we nogal snel ‘zij maken fouten’, maar nee, dat is niet waar. Iedereen maakt fouten. Alleen bij de één zijn die wat zichtbaarder dan bij de ander. Ik denk dat andere teams nog veel grotere fouten maken dan McLaren, alleen die zien wij niet.” De analist vindt het vooral knap hoe McLaren in korte tijd enorme stappen heeft gezet, waardoor hij ze tipt voor de constructeurstitel. “Het is eigenlijk heel raar dat een klantenteam van Mercedes het gaat winnen van het fabrieksteam. Dat is toch moeilijk uit te leggen in Stuttgart... Maar dat is ook wel weer het mooie van de Formule 1 tegenwoordig. We hebben in lange tijd niet gezien dat er zoveel verschillende winnaars zijn als nu. Zeven in veertien races, dat is echt veel.”

'Zelfkritische Norris is juist positief'

Lando Norris en Oscar Piastri hebben de teller allebei op één overwinning staan. De Brit staat hoger in de WK-stand en heeft zich doorgaans de snellere McLaren-coureur getoond, maar door een hogere foutenlast concludeerde Helmut Marko in Spa-Francorchamps dat Piastri de stabielere van de twee zou zijn. "Maar dat heeft natuurlijk ook met het cool-effect te maken, om het zo maar even te noemen, dus dat Piastri sowieso extreem rustig overkomt. Ik vind dat Lando Norris de laatste tijd best kritisch op zichzelf is. Eigenlijk vind ik dat wel mooi. ‘Ik heb er gewoon een bende van gemaakt’, zegt hij. Het is iedere keer ik, ik, ik en dat kan ik wel waarderen, want naar anderen wijzen is veel makkelijker. Er zijn maar weinig coureurs die kunnen zeggen dat het aan hen ligt, want we zijn allemaal egomannetjes. En dan vind ik het knap dat hij dat wel kan. Daar kun je negatief over zijn, maar ik denk juist dat het erg positief is.”

Positief is de progressie van Mercedes afsluitend ook te noemen. Ondanks dat het bij de constructeurs achter een klantenteam staat, lijkt het merk met de ster de grondeffectauto’s na twee jaar worstelen toch aardig onder de knie te hebben. “Ongelooflijk, maar daaraan zie je dus ook weer hoe dun het draadje is. Ze hebben dit jaar al drie races gewonnen en dat vind ik toch serieus knap. Aan het begin van dit seizoen had ik dat niet durven zeggen, niemand eigenlijk. Ze hebben misschien soms een beetje mazzel gehad, zoals in Oostenrijk, maar dat maakt niet uit. Daar staat tegenover dat ze in Canada hadden moeten winnen, daar waren ze serieus snel. Het mooiste is dat iedereen nu denkt dat hij ieder weekend kan winnen en er dus ook vol voor gaat in de gevechten. Dat maakt dit seizoen supergaaf om naar te kijken."