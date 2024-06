Iets minder dan anderhalf jaar geleden was het kommer en kwel bij het Formule 1-team van McLaren. De renstal kreeg het begin 2023 niet voor elkaar om structureel mee te doen om de punten en podiumplaatsen waren al helemaal niet in zicht. Na het omgooien van de technische structuur is de weg omhoog ingeslagen. Vorig jaar in Oostenrijk kwam het eerste grote upgradepakket, wat direct al een podiumplek opleverde. Dit seizoen in Miami introduceerde de formatie uit Woking de volgende significante update, waarmee Lando Norris de race zelfs wist te winnen.

Mede door de twee grote pakketten is McLaren weer aangehaakt bij de top, maar dat betekent niet dat de ontwikkeling stilstaat. In gesprek met Motorsport.com vertelt teambaas Andrea Stella dat er updates op komst zijn, mogelijk zelfs al tijdens de Grand Prix van Spanje. "De komende races komen er een paar upgrades, maar het zullen niet zulke grote worden als we de afgelopen twaalf maanden hebben gezien", aldus de Italiaan. "Er zijn wat losse zaken waar we wat performance hebben gevonden. We kiezen er nu voor om deze onderdelen te brengen in plaats van te wachten en alles tegelijk te introduceren. Ik ga niet zeggen wat, maar er komt wat nieuws aan voor de volgende races."

Dat McLaren nu na een decennium aan moeilijke jaren weer meedoet om de zeges, is volgens Stella iets moois. Hij ziet het vertrouwen in zijn team groeien, maar de groei van een andere factor is volgens hem belangrijker. "Aan vertrouwen op zichzelf heb je niet zoveel. Vertrouwen is een onderdeeltje van het maken van goede onderdelen. Door het vertrouwen heb je meer energie, ga je harder werken en dan geniet je meer van de goede resultaten. Je wil dan meer. Het is dus belangrijker om gemotiveerd te zijn", vervolgt de ingenieur. "Het belangrijkste is dat de kwaliteit van je werk goed moet zijn. Alleen wanneer de kwaliteit hoog is, de operaties robuust zijn en het niveau van het rijden constant is, dan kan je competitief zijn."