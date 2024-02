McLaren F1 ziet drie verbeterpunten voor MCL38

Het gemoed bij het Formule 1-team van McLaren is erg goed. De Britse renstal kende vorig seizoen in de tweede seizoenshelft een enorme vooruitgang en heeft er vertrouwen in dat daarop komend jaar verder gebouwd kan worden. Toch is teambaas Andrea Stella nog niet helemaal tevreden. Hij ziet dat ook aan de MCL38 waarmee ze komend jaar op de grid staan nog heel wat te verbeteren valt. "We zijn aan een aantal projecten begonnen die potentieel hadden, maar die konden we niet voor het presenteren van de auto afronden", legt de Italiaan uit.

Het gaat volgens de McLaren-topman specifiek over verbeteringen op drie gebieden. "Het gaat om het verbeteren van de aerodynamische efficiëntie, het verhogen van de mechanische grip en het verbeteren van de interactie met de banden", somt de man uit Umbrië op. "Ik kan niet zeggen in hoeverre het ons gelukt is om dat te verbeteren, maar we zijn al een heel eind. Toch zien we nog heel wat potentiële verbeterpunten op die drie terreinen." Volgens Stella kunnen we op korte termijn updates verwachten. "Het is aannemelijk dat we die tijdens het eerste gedeelte van het jaar gaan introduceren."

De Italiaan denkt echter niet dat door het niet behalen van de doelstellingen dat het team nu al achter op schema loopt. "Ik zou niet willen zeggen dat de innovaties niet klaar waren, maar meer dat onderdelen van de ontwikkeling nog niet klaar zijn", vertelt Stella. "Wanneer je met zulke ontwikkelprojecten bezig gaat, dan wil je ze zo snel mogelijk afgerond hebben. Gelukkig is er door de manier waarop we de auto gebouwd hebben ruimte om de ontwikkelingen later toe te voegen."

In 2023 was McLaren misschien wel het team met de indrukwekkendste ontwikkelingscurve en Stella hoopt dat ze dat komend jaar ook op de mat kunnen leggen. "Zo gauw we de auto op het asfalt hebben, kunnen we zien of dat ons gaat lukken", verklaart de 52-jarige teambaas. "We hopen dat we de stijgende lijn die we tussen Oostenrijk en Singapore zagen kunnen doortrekken. Er is een budgetplafond en daarom moeten we de updates zorgvuldig plannen, want het is goed mogelijk dat we eerder door het geld dan door de ontwikkelmogelijkheden zijn. We pushen zo hard als we kunnen en zo gauw we de onderdelen hebben brengen we ze naar de auto."