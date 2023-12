McLaren F1 wil niet te hoge verwachtingen voor 2024 scheppen

Het Formule 1-seizoen van McLaren kende twee gezichten. In de eerste seizoenshelft kon het team geen indruk maken, maar rond de zomerstop kon de formatie uit Woking regelmatig het podium beklimmen. Uiteindelijk slaagde het team met Oscar Piastri er zelfs in om een sprintzege te scoren en voor 2024 zijn de verwachtingen in de paddock hoog, want de renstal kan voor het eerst gebruik maken van onderdelen uit hun nieuwe windtunnel. McLaren-teambaas Andrea Stella wil echter niet te hard van stapel lopen. "We willen geen valse verwachtingen scheppen, want de realiteit kan dan hard aankomen en we willen onszelf niet op die plek bevinden", vertelt de Italiaan.

Stella erkent wel dat de Formule 1 een bijzondere sport is op het gebied van volgen van de ontwikkelingen van de auto. "We kunnen de progressie in de windtunnel en in de computersimulaties een soort van zien en je weet dat een bepaalde stap twee tienden, een halve seconde of zeven tienden beter is dan aan het begin van het seizoen", aldus de 52-jarige teambaas. "We weten realistisch gezien dat we een halve seconde achter de hand moeten houden willen we competitief blijven. Anders krijgen we wat we aan het einde van het seizoen zagen, dat het leek dat we achterwaarts gingen. Dat kwam doordat je op hetzelfde niveau blijft en de rest dichterbij komt."

Aan het einde van het seizoen leek het er inderdaad op dat McLaren langzamerhand wat weggleed. Stella dicht dat toe aan de keuze om na Singapore niks nieuws meer te introduceren. "Veel auto's hadden upgrades, waarvan een paar heel succesvol waren. Het was dus niet zo dat onze performance minder werd, het is simpelweg zo dat andere auto's het gat dichtten en ons soms zelfs inhaalden", aldus de man uit Umbrië.

Het team van McLaren is momenteel al hard bezig om de auto van volgend jaar optimaal voor te bereiden. "We kijken eerst naar de data. Van deze data weten we al heel veel, maar daar gaan we niks over zeggen", geeft Stella aan. "Daar gaan we ons interne en externe team op positioneren." Die positie is dus om niet te hoge verwachtingen te scheppen, maar tegelijkertijd is ook niet de bedoeling dat hij te laag inzet. "Dan kan het zijn dat we erachter komen dat we niet klaar waren voor het gevecht voorin. We willen dus aan de data houden, realistisch en eerlijk zijn. Dat is onze filosofie."