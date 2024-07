McLaren heeft een sterke eerste seizoenshelft achter de rug. Het team is uitgegroeid tot de grootste concurrent van Red Bull Racing en heeft dat mede te danken aan de updates die zijn meegenomen. Teambaas Andrea Stella wijst daarbij vooral naar de updates van Miami, waarna Lando Norris en Oscar Piastri zich duidelijk vooraan konden melden. "Red Bull heeft tot nu toe meer ontwikkelingen, wat betreft het aantal fysieke onderdelen, meegenomen naar het circuit dan wij hebben gedaan", stelt Stella. "Het lijkt erop dat we nu in staat zijn om wat van die ontwikkelingen te verzilveren. Ik verwacht dat we voor het tweede deel van het seizoen op meerdere momenten nieuwe onderdelen zullen hebben."

"Ik ben in zekere zin verbaasd dat we zo competitief zijn geweest, aangezien we sinds Miami niet echt veel nieuwe onderdelen hebben meegenomen naar het circuit", vervolgt Stella. "Dat betekent dus duidelijk dat de Miami-upgrade groot was. Maar er komen in de tweede seizoenshelft nog wat upgrades, ja", verzekert de Italiaan.

Met de McLaren MCL38 is het team uit Woking tegenwoordig op alle soorten circuits competitief, waarmee het een stap heeft gezet ten opzichte van vorig jaar. Toen was de auto met name op de circuits waar minder downforce vereist was nog wat langzamer. Of die zwakte nu is aangepakt? "Ik denk dat we op de helft van de reis zitten", zegt Stella. "Ik heb meer vertrouwen met high downforce, dan hebben we een auto die er goed voor staat. De auto doet dan wat we willen, vooral op het gebied van aerodynamisch gedrag. Maar we hebben nog niet veel ontwikkeling gedaan op een lager dragniveau."

Tevreden met constantheid

Mede daarom kwam het voor hem niet als een verrassing dat McLaren minder presteerde op Spa dan op de Hungaroring. "We verloren nog steeds behoorlijk wat tijd in de tweede sector. Dat betekent dat als we sneller willen gaan, we behoorlijk veel grip moeten opgeven. Maar ik hoop dat we in de toekomst, wellicht volgend jaar in België, deze zoektocht naar de meest efficiënte auto hebben voltooid, zelfs als topsnelheid belangrijk is."

In België heeft McLaren ondanks een minder overtuigend optreden het gat naar Red Bull verkleind. Het gat tussen Norris en Verstappen is echter juist weer gegroeid. Ondanks dat is Stella tevreden met wat zijn team heeft neergezet. "Als we een perfect weekend hadden gehad, dan hadden we misschien één of twee plekken naar voren kunnen staan in de kwalificatie", meent de voormalig race-engineer. "Ik denk niet dat we Red Bull hadden kunnen verslaan [op zaterdag], daar hadden we niet genoeg grip voor. Met het probleem voor Lando in ronde één en het kleine probleem bij de pitstop [van Piastri] is het de realiteit dat niemand een perfect weekend heeft gehad, dat is gewoon onmogelijk. Ik denk dat we juist behoorlijk tevreden zijn met de mate van constantheid en robuustheid die we als team hebben."

Stella is trots op de verrichtingen van beide coureurs, die 'mega betrouwbaar' zijn gebleken in de afgelopen races. "Er zijn veel mogelijkheden om het beter te doen, maar het grote plaatje is dat we een heel sterk en constant team hebben - dat moet opgemerkt worden. Het is nog steeds belangrijk dat we punten inlopen op Red Bull. Als je me voor de race had verteld dat we punten zouden inlopen op Red Bull, dan was ik daar niet zo zeker van geweest. Ik had verwacht dat Verstappen naar voren zou komen. En als je kijkt naar de race van vorig jaar, dan zie je dat Pérez iets van vijftien seconden achter Verstappen eindigde om er een één-twee van te maken. Ik kijk naar het positieve en we blijven werken aan onze kansen."