McLaren: “Testen op nieuwe circuits zou verkeerd signaal afgeven”

Door het coronavirus ziet de Formule 1-kalender er in 2020 flink anders uit dan de bedoeling was. Een flink aantal races is weggevallen en om met name op tv-gebied toch aan alle contractuele verplichtingen te kunnen voldoen, wijkt de sport dit najaar uit naar circuits die aanvankelijk niet op het programma stonden. Zo zijn Mugello, Imola, Portimao en de Nürburgring inmiddels bevestigd, terwijl ook Istanbul Park aan het het schema lijkt te worden toegevoegd. Het zijn banen waar de Formule 1 al een tijd - of in het geval van Portimao nog nooit - is geweest, wat sommige teams deed overwegen om er een testdag te plannen.

De teams hebben tijdens de laatste bijeenkomst van de Strategy Group en de F1-commissie echter met elkaar afgesproken niet te gaan testen op deze circuits. Enerzijds om te voorkomen dat de teams zichzelf hiermee op kosten jagen, anderzijds omdat teams zichzelf hiermee een voordeel kunnen geven op andere teams. En om er zeker van te zijn dat iedereen zich aan deze afspraak houdt, wordt het verbod op tests op nieuwe circuits ook in de regels vastgelegd. “Ik ben heel blij met deze uitkomst”, antwoordde Seidl op een vraag van Motorsport.com. “Het is geen geheim dat we hier ook voor aan het pushen waren.”

“Als we op nieuwe banen gaan racen en anderen gaan daar testen, sta je op achterstand. We hebben zelf ook overwogen om met een van onze auto’s zo'n test te doen. Maar dat zou absoluut een verkeerd signaal hebben afgegeven. Naar het publiek en naar onze eigen mensen”, stelt Seidl. “We zouden in deze tijden van corona elk onnodig risico uit de weg moeten gaan om onze mensen te beschermen. Ik denk dat het om die reden een compleet verkeerd signaal zou zijn geweest om te gaan testen. Daarom ben ik blij met deze uitkomst. En het was goed om te zien dat alle teams hiermee instemden.” Met gevoel voor understatement. “Dat zie je niet altijd.”

Dat Ferrari kind aan huis is op Mugello en ook voorafgaand aan de eerste race nog met een 2018-auto op dat circuit heeft gereden, deert Seidl weinig. “Daar maken we ons geen zorgen over, om eerlijk te zijn. Het is uiteindelijk wat het is. Ze hebben ervaring op dat circuit. Maar als we ons als team goed voorbereiden en een normaal driedaags programma kunnen afwerken, dan denk ik dat we wel in staat moeten zijn om daar competitief te zijn.”

Met medewerking van Adam Cooper