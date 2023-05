In een poging porpoising in te perken, paste de FIA het technische reglement voor 2023 licht aan door de vloerranden met 15 millimeter te verhogen. Nikolas Tombazis van de FIA had berekend dat het aerodynamische verlies ongeveer een halve seconde per ronde zou zijn. Gezien de nieuwigheid van het reglement en het budgetplafond, dat sommige Formule 1-teams ervan weerhielden om laat in het seizoen nog met upgrades te komen, is het ontwikkelingstempo in de winter duidelijk opgevoerd. Het tijdverlies van de vloerverhoging zou volgens McLaren-teambaas Andrea Stella door alle formaties al zijn weggewerkt vóór de start van het huidige F1-seizoen.

"Naar mijn weten hadden alle teams dit voor de eerste race al opgelost. Het ontwikkelingstempo lag zo hoog, dat de 'schade' al hersteld was", zegt de Italiaan tegenover Motorsport.com. "De auto's zijn nu nog sneller dan vorig jaar, omdat vrijwel iedereen dezelfde ontwikkeling heeft doorgevoerd voor de seizoensopener. Iedereen is wel twee of drie tienden sneller. Daarnaast hebben enkele teams ook het gewichtsprobleem opgelost. Ook wij, waardoor we tijd hebben gewonnen. Door de aerodynamica en het lagere gewicht zijn de wagens dus sneller dan die van 2022."

Het verschil in rondetijden was met name in Miami goed te zien, al was dat circuit wel voorzien van een nieuwe laag asfalt. De poletijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc van vorig jaar was twee seconden trager dan die van Sergio Perez dit jaar.

Tijden pole-positions

Grand Prix 2022 2023 Marge Bahrein 1.30.558 (Leclerc) 1.29.708 (Verstappen) -0.850 Saudi-Arabië 1.28.200 (Perez) 1.28.265 (Perez) +0.065 Australië 1.17.868 (Leclerc) 1.16.732 (Verstappen) -1.136 Azerbeidzjan 1.41.359 (Leclerc) 1.40.203 (Leclerc) -1.156 Miami 1.28.796 (Leclerc) 1.26.841 (Perez) -1.955

Perez was dit jaar in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië 0.065 seconde trager dan in 2022, maar dat kwam door enkele aanpassingen aan het circuit. Met name de aangepaste kerbs in de snelle bochten 22 en 23 zorgden voor een lagere snelheid. De verbetering van 1,156 seconde in Baku kwam er ondanks het feit dat de DRS-zone met 100 meter was ingekort.

