McLaren Racing CEO Zak Brown test positief op coronavirus

Brown is een van de drie teamleden van McLaren die voor de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone een positieve test afgeleverd heeft. Het team verklaart dat de positieve personen niet in aanraking zijn geweest met de coureurs. Ook stelt McLaren dat de drie gevallen niets met elkaar te maken hebben. De drie teamleden, waaronder Brown, zitten momenteel in isolatie.

Brown was afgelopen weekend met de historische tak van United Autosports actief tijdens het Goodwood Festival of Speed. Woensdag was hij nog aanwezig bij een filmpremière in Engeland. Dit weekend zou hij een demonstratierun doen met een historische Formule 1-wagen. In een korte verklaring liet Brown weten dat hij op dit moment thuis in isolatie zit. “Bij een test in aanloop naar de Britse Grand Prix heb ik positief getest op COVID-19”, schreef Brown op Twitter. “Ik heb al mijn nauwe contacten op de hoogte gebracht en zit volgens de richtlijnen van de overheid in isolatie. Ik blijf verbonden met het team en zal vanuit huis ondersteuning geven.”