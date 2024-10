McLaren: F1-stewards handelden ongepast in duel Norris-Verstappen

Rondenlang streden Max Verstappen en Lando Norris om de derde plek in de Grand Prix van de Verenigde Staten. In de slotfase zag Norris zijn kans schoon in bocht 12, maar zijn actie buitenom resulteerde uiteindelijk in een tijdstraf van vijf seconden. De stewards oordeelden namelijk dat Norris voordeel had behaald uit het naast de baan rijden - hij behield immers die derde plaats na die actie. Dat werd op de streep de vierde plaats door die tijdstraf. McLaren-teambaas Andrea Stella was niet te spreken over het optreden van de stewards in deze kwestie.

"Mijn mening is dat de manier waarop de stewards zich bemoeiden met dit mooie stukje autosport ongepast was, omdat beide auto's van de baan gingen", zegt Stella tegen Sky Sports F1. "Beide auto's haalden daar dus een voordeel uit. Het is jammer, want het heeft ons een podiumplaats gekost. Het heeft ons een race gekost waarin we geduldig bleven. Wij accepteerden het ook dat wij in de eerste bocht van de eerste ronde wijd geduwd werden. Dat gezegd hebbende, ons standpunt is heel duidelijk: tegen dit soort beslissingen van de stewards kun je niet in beroep gaan. Voor ons is het hoofdstuk nu afgesloten en we gaan door naar de volgende race."

Achteraf gezien leek het voor McLaren en Norris een betere beslissing om Verstappen de positie terug te geven om vervolgens weer de aanval te openen, aangezien die tijdstraf van vijf seconden moeilijk goed te maken was in de slotfase. Volgens Stella was dat echter niet nodig geweest. "We hebben gedubbelcheckt of beide auto's van de baan gingen. Er bestaat voor ons geen twijfel dat dit een correcte manoeuvre was." Norris vroeg zich op de boordradio ook al af of het niet slimmer was geweest om die positie terug te geven, maar dat is volgens hem een geval van 'we zullen het nooit weten'. "De stewards kunnen natuurlijk niet binnen een paar ronden een beslissing nemen. Het is geen gemakkelijk besluit, anders was dat wel eerder gekomen", zegt Norris tegen Sky Sports F1. "Ik heb het geprobeerd. Hij ging ook van de baan met een paar meters. Hij ging er dus duidelijk te hard in en behaalde een voordeel uit wat hij deed. Maar ik verzin de regels niet."

