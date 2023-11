McLaren is dit Formule 1-seizoen het team dat de grootste stappen wist te maken, ondanks dat het jaar uiterst beroerd werd afgetrapt. Bij de lancering van de MCL60 riep het Britse F1-team al dat er geen goede auto van de band was gerold en dat bleek de waarheid. Met hard werken kwam er een ommekeer en werd McLaren ineens het tweede snelste team achter Red Bull Racing. Lando Norris en Oscar Piastri lijken dan ook de voornaamste kandidaten die in 2024 de directe strijd kunnen aangaan met Max Verstappen en Sergio Perez, maar wordt de formatie uit Woking door de verbeteringen voor 2024 de grootste uitdager van Red Bull?

"Dat hangt deels af van waar je dit jaar staat met de auto. Dat is het startpunt voor nagenoeg iedereen. Daarnaast is de ontwikkelingscurve van belang. Deze is afgelopen juli al gestart", zegt McLaren-teambaas Andrea Stella. "De ontwikkelingsperiode van de auto voor 2024 is ontzettend lang. Nogmaals; het startpunt is belangrijk, maar de ontwikkelingscurve is nog veel belangrijker als je zes of zeven maanden hebt. Het werk dat we nu op zowel mechanisch als aerodynamisch vlak doen is cruciaal."

Op de vraag of de MCL60 van begin dit jaar over een aantal fundamentele ingrediënten beschikte, waardoor deze beter werd doorontwikkeld dan bolides van de concurrentie, zegt de Italiaan. "De auto waar we in maart mee kwamen bevatte een aantal zaken die met continuïteit zijn ontwikkeld, maar voor de meeste dingen gold dat niet. Met de vloer, achtervleugel, het bodywork en tot op zekere hoogte de voorvleugel, moesten we verschillende concepten proberen en die aan de praat zien te krijgen. Het was geen lineaire ontwikkeling van het concept waar we dit seizoen mee begonnen."

Ontwikkeling van ophanging en aerodynamica

De RB19 van Adrian Newey lijkt nog op meerdere vlakken superieur, waarbij veel aandacht uitgaat naar de vloer, de uitgesneden sidepods en de ophanging. Net als bij Red Bull springt ook bij McLaren de ophangingskeuze in het oog, waardoor de vraag opkomt hoe belangrijk die is. "De ophanging speelt zeker een belangrijke rol", gaat Stella verder. "Het zorgt niet alleen voor aerodynamische oplossingen, maar verbindt ook de banden met het chassis en dus met de auto. De ophanging speelt een fundamentele rol bij het gebruik van de banden. De auto moet altijd op een holistische manier worden bekeken, alleen biedt de aerodynamica meer ontwikkelingsmogelijkheden tijdens het seizoen. Deze zijn vatbaarder voor ontwikkeling dan de ophanging. Met de ophanging verbind je natuurlijk het chassis en de uprights van de wielen, waardoor die keuze min of meer vaststaat voor het seizoen. Daarom richt je je eerder op onderdelen die makkelijker te ontwikkelen zijn, zoals het bodywork. Ik ben er echter zeker van dat elk team ook tijd zal investeren in de ontwikkeling van de ophanging."