McLaren: F1 Qatar gaf vertekend beeld van onderlinge verhoudingen

Oscar Piastri kwam zondag als tweede over de streep op slechts 4,5 seconden achterstand van Max Verstappen. Teamgenoot Lando Norris werd derde op slechts een seconde afstand van Piastri, waardoor McLaren er een stuk dichter bij stond dan in Japan, waar Verstappen 19 seconden voor Norris eindigde. McLaren-teambaas Andrea Stella ziet daarvoor wel één duidelijke reden: de maximale stintlengte die werd geïntroduceerd uit veiligheidsoverwegingen zorgde volgens hem namelijk voor een vertekend beeld.

"Ten eerste is de strategie voor de leider een klein beetje suboptimaal omdat het de veiligste strategie is, als je de marge meerekent", zegt Stella. "Het beschermt je tegen een late safety car, dus er is een vleiend element in het feit dat ze een strategie volgden waarmee ze tijd verloren. Ten tweede weet ik niet hoeveel ze aan het pushen waren. Ik had in ieder geval het idee dat Max misschien niet zo veel extra in de hand had als andere keren."

Bij McLaren heerste na de Grand Prix wel optimisme over het bandenmanagement. Door de verplichte driestopper was het makkelijker voor de coureurs om een hele stint te pushen, toch merkte het team op dat de bandenslijtage beter was dan voorgaande races. Wel tasten ze nog in het duister wat betreft de onderliggende reden. "Dit was een vol gas race omdat de maximale stintlengte van tevoren was vastgelegd. De mediums en de harde banden gedroegen zich goed, waardoor de coureurs konden pushen." Stella had verwacht dat het in de race om bandenmanagement zou draaien, maar uiteindelijk draaide het voor McLaren alleen maar om pushen. "Dat is bemoedigend", stelt de Italiaan. "We zullen de komende races wel zien of dat komt doordat we de auto verbeterd hebben en het ons toestaat om beter met de banden om te gaan, of dat het simpelweg te maken had met de omstandigheden van dit evenement."

Stella waarschuwt daarnaast dat McLarens vorm in Qatar ook een uitschieter kan zijn geweest, aangezien Mercedes er qua tempo ook goed voor stond. Een incident tussen Lewis Hamilton en George Russell in bocht 1 zorgde er echter voor dat Russell niet verder kwam dan de vierde plaats. Russell voelde zelf ook dat hij 'op het tempo zat van, al dan niet sneller' was dan McLaren. "Mercedes stond er absoluut niet ver vandaan", erkent de McLaren-teambaas. "George had een erg sterk racetempo en het is jammer voor ze dat ze alle tijd bij de start verloren door die ongelukkige situatie. Anders hadden ze bij ons gezeten denk ik. Dit circuit paste erg goed bij onze auto, dus ik zou niet verwachten dat dit de komende races de rangorde zal zijn."