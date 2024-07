McLaren F1: Niet nodig een nummer één-coureur aan te wijzen

Door de prestaties van de afgelopen tijd gelooft Lando Norris steeds meer in een titelstrijd met Max Verstappen, al erkende de Brit ook dat het nog ietwat optimistisch is. Hij heeft in ieder geval meer punten dan teamgenoot Oscar Piastri en vormt op 76 punten achterstand de grootste bedreiging voor de kampioenschapsleider. In Hongarije zorgde een opmerkelijke strategie van McLaren ervoor dat Norris aan de leiding kwam te liggen, maar wel die leiding terug moest geven aan Piastri die later pas een pitstop maakte.

Volgens teambaas Andrea Stella is het op dit moment nog niet nodig om onderscheid te maken tussen zijn twee coureurs en wie de voorkeur moet genieten. "Met Oscar en Lando bevinden wij ons in een gelukkige positie dat we niet echt hoeven te bepalen wie de nummer één-coureur is", stelt Stella. "Dat is een manier om dingen voor mensen zoals ik makkelijker te maken, maar ook een manier om het volledige team, de ambitie en de manier waarop we racen te frustreren. Als een van de twee coureurs op basis van verdienste een [bepaald] resultaat behaalt, dan wordt dat ook beschermd."

Stella weet echter ook dat zijn team mogelijk nog kans maakt op de constructeurstitel en zelfs de coureurstitel zou voor het grijpen kunnen zijn. In zo'n situatie kan de teambaas wel besluiten om de twee coureurs een iets andere behandeling te geven. "Als er de laatste races een sterk belang is voor een van de twee coureurs in het kampioenschap, kunnen we dit herzien", benadrukt de Italiaan. "Maar ik verwacht dan dat de andere coureur naar mij komt en zegt: 'Als je mijn hulp nodigt hebt voor de andere coureur, omdat hij meedoet om de titel, dan sta ik klaar'."

Eerlijk gehandeld

Volgens Stella is dat alleen mogelijk als een team een ethos hanteert zoals bij McLaren het geval is. "Dit geeft misschien veel voer voor geruchten en media", erkent de Italiaan. "Dat hoort erbij. Dat hoort bij racen en eerlijk gezegd geniet ik hiervan als toeschouwer of fan, wanneer dit soort dingen gebeuren - zelfs toen ik niet in de Formule 1 zat." Hij hamert er wel op dat wat McLaren heeft gedaan in Hongarije, waar het dus Norris eerder naar binnen haalde maar wel de opdracht gaf Piastri die positie terug te geven, 'eerlijk' was. "En dit is wat ik wil dat het hele team van McLaren - en hopelijk ook onze fans - zich realiseren."