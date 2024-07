McLaren F1: Moeten ons niet laten meeslepen door gemiste kansen

De Grand Prix van Groot-Brittannië was er een van gemiste kansen voor McLaren, dat aan het begin van de race op de eerste en tweede posities te vinden was, maar uiteindelijk genoegen moest nemen met de derde en vierde plek. Door strategische keuzes in deze race met wisselvallige weersomstandigheden kon Lewis Hamilton de zege veroveren. Lando Norris wees vooral naar zichzelf voor de verkeerde beslissingen, terwijl Oscar Piastri stelde dat het team meer risico had moeten nemen door hem tegelijkertijd naar binnen te halen. Piastri reed namelijk een ronde langer door dan Norris terwijl de baan natter werd, waardoor de Australiër veel terrein verloor. In de slotfase won hij juist veel tijd op de mediums, waar Hamilton en Norris op de zachte band reden en Max Verstappen naar de harde band was gegaan.

Er waren dus opnieuw kansen voor McLaren om de zege te pakken, maar die zijn niet benut. Teambaas Andrea Stella wil echter niet dat zijn team nu te veel naar de fouten kijkt, aangezien dan het gevaar op de loer ligt dat de prestaties niet beter worden. Stella ziet deze 'bijna-momenten' juist als 'goed nieuws'. "Deze bijna-momenten hadden we twaalf maanden geleden niet eens, we moeten naar de lichtpunten kijken", benadrukt Stella. "We moeten kijken naar het feit dat het team in staat is om gefrustreerd te zijn omdat we derde en vierde zijn geworden. En nogmaals: wij hebben van alle teams de meeste punten gescoord, nietwaar? Als we niet bij de positieve aspecten beginnen om wat op te bouwen, dan zullen we degenen zijn die bouwen en vernietigen en blijven we altijd op hetzelfde niveau. Dit is dus de verantwoordelijkheid voor iedereen."

Stella ziet graag dat McLaren deze momenten en teleurstellingen juist gebruikt als motivatie om nog beter te worden, niet dat het team te lang blijft mijmeren over wat er beter het gekund. "Lando en Oscar zijn niet verantwoordelijk voor een paar van die gemiste kansen, maar wij hebben allemaal - ook de coureurs - de verantwoordelijkheid om te blijven bouwen. Juist op de dagen van een gemiste kans, heb je de beste mogelijkheid om te blijven voortbouwen. We nemen het op tegen teams die kampioenschappen hebben gewonnen en vrij stabiel zijn qua personeel. Zij zijn ook al bekend met het racen aan de top in wisselende omstandigheden. Vanuit dit oogpunt zijn wij meer een plek in aanbouw. En we aanvaarden deze bijna-momenten, want de frustratie zal heel snel verdwijnen. Maar de kansen zullen er snel komen, dus daar moeten we klaar voor zijn."