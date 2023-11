McLaren F1: Logisch om tot en met 2030 bij Mercedes te blijven

Op de vrijdag van het Formule 1-slotstuk van 2023 in Abu Dhabi maakte het team van McLaren bekend dat zij tot en met 2030 gebruik gaan maken van de Mercedes-motoren. Voor teambaas Andrea Stella was het een eenvoudige keuze om het contract te verlengen, zeker gezien de beloftes die de Italiaan uit de Mercedes-fabriek in Brixworth kreeg. "We hebben op technisch gebied de geruststelling gekregen dat de standaarden van de operatie voor de motoren in 2026 op hoog niveau is. Dat maakte de keuze heel makkelijk voor ons", onthult de Italiaan over de motorendeal.

Daarbij vindt Stella de samenwerking met Mercedes als leverancier van de krachtbronnen bijzonder prettig en ziet ook dat de Duitse fabrikant van vitaal belang was voor de wederopstanding die zijn team dit jaar meemaakte. "Het was daarom een hele eenvoudige keuze. Zij hebben volgens mij ook een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van ons dit jaar", vertelt de technicus. "We zijn daarom heel blij dat we dit niveau van continuïteit en stabiliteit hebben."

Het behouden van Mercedes tot na het moment dat de nieuwe motorenregels ingaan is voor de Italiaan een erg belangrijk ding. Stella is sinds het aantreden bij McLaren bezig om de technische afdelingen te perfectioneren, waarbij ook een aantal hooggeplaatste technici van andere teams naar Woking zijn gelokt. Zo is Rob Marshall van Red Bull overgekomen en deze winter worden er nog meer nieuwe personeelsleden verwacht. Teambaas Stella wil niet zo ver gaan dat nu de puzzel voor hem compleet is. "Was dat maar zo simpel, maar het is wel een van de elementen die je moet hebben", noemt de 52-jarige ingenieur. "Als we willen meedoen voor de winst, dan moeten we nog een hele weg afleggen, zeker qua chassis. We gaan op het gebied van motoren denk ik wel competitief zijn."

Sinds de updates in Oostenrijk en Silverstone heeft McLaren het matige seizoen om weten te draaien, waardoor het team op plek vier bij de constructeurs eindigde. Sinds de verbeteringen aan de MCL60 ging het echter nog wel met pieken en dalen, iets wat Stella wel kan verklaren. "Wij hebben de auto niet voor bepaalde races gebouwd", onthult de Italiaanse topman. "We zien dat sommige auto's met de upgrades beter werden, waardoor wij minder competitief waren. Het is immers een enorm competitieve business."