McLaren F1 legde de voormalig hoofd van autoconcept al in maart 2023 vast voor 2024. Na de verplichte gardening leave ging David Sanchez begin dit jaar aan de slag bij McLaren als technisch directeur concept and performance. Vorige week kondigde McLaren echter aan dat Sanchez het team al na slechts drie maanden had verlaten. Motorsport.com heeft vernomen dat de Fransman al vroeg besefte dat deze rol niet precies was wat hij in gedachten had toen hij zijn handtekening onder het contract had gezet.

"We waren het er allemaal over eens dat het model zelf erg goed is, we zijn erg blij dat we drie richtingen hebben: aerodynamica, techniek en performance. Dat werkt erg goed", zegt Stella. "Maar als je de technische configuratie moet vinden, moet je er ook voor zorgen dat het inspeelt op de sterke punten van de mensen. We hebben hier met David over gesproken en we realiseerden ons dat zijn niveau van expertise en competentie mogelijk hoger ligt dan de rol die hij bij McLaren had."

McLaren ging akkoord met het vroegtijdig vertrek van Sanchez, die nu weer ander werk kan zoeken. Naar verluidt zal de periode van gardening leave dit keer tot een minimum beperkt worden. Toch blijft dan de vraag waarom McLaren niet langer heeft gewacht om te zien of het toch kon werken met Sanchez. Stella: "Drie maanden is niet veel in een gewone industrie, maar in de Formule 1 is dat lang. Nog eens drie maanden wachten kan je in de knel brengen met het werk voor de auto van volgend jaar, of het werk dat je moet doen voor de auto voor 2026. Dat geldt ook voor David: om hem een eerlijke kans te geven om ergens anders met een grotere rol aan de slag te gaan, dan kunnen drie maanden het verschil maken. We vonden dit dus het juiste moment en we zijn tot een minnelijke, vriendschappelijke conclusie gekomen dat dit het juiste was om te doen. En ik wens hem het allerbeste voor de toekomst."

Met het vertrek van Sanchez heeft McLaren de technische afdeling op de schop gedaan. Sanchez' rol wordt de komende tijd op interimbasis ingevuld door teambaas Andrea Stella. Peter Prodromou blijft aan als technisch directeur aerodynamica terwijl Neil Houldey technisch directeur engineering blijft. Daarnaast heeft McLaren bevestigd dat de van Red Bull Racing overgekomen Rob Marshall in de nieuwe structuur de hoofdontwerper wordt. Volgens Stella staat McLaren er door deze technische herstructurering beter voor. "Het belangrijkste nieuws dat relevant is voor McLaren is dat we een vernieuwde, geëvolueerde technische structuur hebben, die McLaren volgens mij in een nog sterkere positie plaatst dan voorheen."