McLaren F1 lapt auto Norris op met onderdelen van andere vloeren

De touché tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk heeft gevolgen voor de McLaren van laatstgenoemde. De vloer van zijn MCL38 raakte dusdanig beschadigd toen hij de auto met een lekke achterband terugbracht naar de pits, dat deze flink hersteld moest worden. Dat leverde wat problemen op bij de formatie uit Woking, want reserveonderdelen zijn er nauwelijks. De vloer is opgelapt door delen van eerder beschadigde vloeren bijeen te rapen en op de auto te zetten. "De beste onderdelen zijn uit de prullenbak gevist", zegt Norris aan de vooravond van zijn thuisrace op Silverstone.

Problemen verwacht Norris hierdoor niet te hebben op het circuit in Northamptonshire. "Alles is oké. De impact van dat weekend is vooral op de lange termijn groot", vertelt de nummer twee uit het WK. "We hadden nog wat beschadigde vloeren liggen en die konden we gebruiken om de boel te repareren. Het is nu klaar voor dit weekend. Het team heeft dat geweldig gedaan. We wisten dat met drie races op rij het makkelijk kan een keer mis kan gaan en je makkelijk eens schade kan oplopen. Het beschadigen van de vloer is helemaal eenvoudig: je rijdt over een kerb en er is al schade. Het team heeft hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. We hebben nu voor dit weekend een paar reservevloeren en een paar herstelde vloeren liggen."

Vooral voor het ontwikkelingsplan van McLaren is de beschadigde vloer uit Oostenrijk een streep door de rekening. Norris denkt dan ook dat er minder updates komen. "Brake ducts, sidepods, het telt allemaal op", aldus de enkelvoudig racewinnaar. "En nu je voor kampioenschappen vecht, probeer je ook naast de baan grenzen te verleggen. Je hebt daarvoor elke cent nodig. Dus dan is dit wel een beetje jammer."

