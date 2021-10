McLaren: F1-innovaties 2022 minder opvallend dan dubbele diffuser

De Formule 1 krijgt in de aanloop naar het seizoen 2022 te maken met zeer ingrijpende veranderingen in het technische reglement. Het hele uiterlijk van de auto’s gaat op de schop en dus hebben de meeste teams de ontwikkeling van de huidige bolides eerder stilgelegd. Zij willen namelijk een vliegende start maken onder de nieuwe reglementen. Vanzelfsprekend wordt daarbij ook gekeken naar eventuele grijze gebieden in de regels om daarmee een voorsprong te vergaren op de concurrentie. Nieuw is dat principe niet, want bij iedere grote reglementaire verandering doen teams dat. Zo had Brawn GP de wereldtitels in 2009 mede te danken aan de dubbele diffuser.

In vergelijking met eerdere reglementen hebben de F1 en de FIA nu veel werk besteed aan het dichten van eventuele mazen en het voorkomen van grijze gebieden in de regels. Keerzijde is daardoor dat de ontwerpers minder vrijheid hebben om hun eigen gang te gaan. Volgens technisch directeur James Key van McLaren betekent dat echter niet dat er geen innovaties op de nieuwe auto’s te zien zullen zijn. Wel verwacht hij dat de vernieuwende dingen niet langer zo opvallend zullen zijn als de dubbele diffuser, maar dat er beter naar gezocht moet worden.

“Ik denk dat er veel subtiliteiten in zitten die uitgebuit kunnen worden. En dat is waar we in 2022 mee bezig zullen zijn”, legde Key uit. “Dingen als dubbele diffusers en dat soort enorme innovaties ga je niet zien met deze reglementen. Daar zijn die te beperkend voor. Maar er zullen andere slimme ideeën en manieren van aanpak zijn die we zullen gaan zien zodra de auto’s gepresenteerd worden. Dus ik denk dat er waarschijnlijk minder valkuilen zijn.”

Tekst loopt door onder de foto.

De dubbele diffuser van de Brawn BGP 001 Foto: Giorgio Piola

CFD- en windtunnelregels in voordeel minder sterke teams

Een van de hoofddoelen van het nieuwe technische reglement is om het volgen en inhalen van andere auto’s te vergemakkelijken, maar ook hoopt F1-eigenaar Liberty Media het speelveld voor de teams gelijker te maken. Zo krijgen teams minder tijd met CFD-software en in de windtunnel naar mate zij hoger eindigen in het kampioenschap. Dat kan volgens Key in het voordeel van de lager geplaatste teams werken.

“Ik denk dat we tot de kwalificatie in Bahrein volgend jaar niet precies weten waar de teams staan. En zelfs dat kan soms een paar rare situaties opleveren”, zei Key. “Maar ik denk dat het enkele voordelen heeft om verder achterin het kampioenschap te staan, gezien het voordeel qua CFD en in de windtunnel dat je daarmee krijgt. Dat is erg belangrijk voor de 2022-auto. Het was geweldig om vorig jaar derde te worden, maar het had een klein effect op hoeveel we kunnen ontwikkelen met onze tools in vergelijking met de teams die achtste, negende en tiende werden. Zij hebben wat dat betreft zeker een klein voordeel.”

Toch denkt Key niet dat er een enorm nadeel is voor de teams die hoger eindigen in het kampioenschap. De topteams kunnen in zijn ogen juist op andere vlakken weer leunen op een voordeeltje. “De infrastructuur, de methoden, kennis en de cultuur binnen een winnend team leveren ook een voordeel op. Je hebt een soort geloof en vertrouwen, je gelooft in je tools en je gebruikt ze”, ziet Key. "Hoewel ze in hun budgetten moeten snoeien, geven alle gedane investeringen en onderzoeken nog steeds iets van een buffer en een klein voordeel. Ik vermoed dus dat de pikorde redelijk gelijk blijft, maar hopelijk ligt het dichter bij elkaar."