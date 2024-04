McLaren F1 houdt hart vast voor F1-race China: "Moeten schade beperken"

Het Formule 1-team van McLaren doet dit seizoen constant mee om de punten. De renstal staat in de strijd om de constructeurs zelfs derde, achter Red Bull Racing en Ferrari. Dat betekent volgens teambaas Andrea Stella niet dat het Britse team in Shanghai ook automatisch goed voor de dag zal komen. "China is het circuit waar ik me voor de eerste seizoenshelft de meeste zorgen over maak of we daar competitief kunnen zijn", aldus de Italiaan. "We moeten hier de schade beperken."

De MCL38 heeft het lastig in de langzame bochten, waardoor Stella denkt dat de race in China een grote opgave wordt. "Dit circuit heeft daar zoveel van. Ook zijn er veel hairpins. Zelfs in bocht twee en drie ben je lang bezig om eruit te komen", vertelt de teambaas. "Dat is voor ons een terugkerend thema. Het lukt ons maar niet om in de langzame en middensnelle bochten te verbeteren. Op competitief niveau verwacht ik dan ook dat we het nu moeilijker krijgen dan in Suzuka en Australië."

Zorgen over staat circuit

Voor het eerst sinds 2019 keert het F1-circus terug naar China. Sindsdien is het circuit opnieuw geasfalteerd en dat zorgt bij veel teams voor veel vraagtekens. Ook Stella is benieuwd wat het gripniveau op het Shanghai Interational Circuit gaat zijn. "Laten we niet vergeten dat de bandenslijtage er altijd heel hoog was. Hoe gaan de banden hierop reageren?", verklaart de technicus. "We moeten hier ook zoeken naar de balans tussen hele snelle en de minder snelle gedeeltes, zoals in bocht één."

Stella heeft wel een beter gevoel over de races die na China komen. "Hopelijk kunnen we vanaf Miami betere prestaties boeken. We hopen ook dat we vanaf dan steeds meer kunnen bereiken", besluit de McLaren-baas.