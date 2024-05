Met een uitgebreid upgradepakket op zijn auto tijdens het Grand Prix-weekend in Miami wist Lando Norris voor McLaren een Formule 1-race te winnen. Het moet voor de Britse renstal de opmaat naar nog meer succes worden. De engineer van Norris, Will Joseph, verklaart in de F1 Nation-podcast dat daar in Imola al kansen voor zijn. "De updates die we hebben gebouwd passen beter bij het circuit van Imola", verklaart de Engelsman. "Of laat ik het anders zeggen. Het karakter van het circuit van Miami zorgt ervoor dat de upgrades daar minder krachtig moeten zijn dan in Imola."

Joseph legt uit wat hij daarmee bedoelt. "Miami heeft heel veel langzamere bochten. De upgrades zouden beter moeten passen bij middelsnelle tot hogesnelheidsbochten. Imola heeft meer van dat soort bochten, dus daar zouden we nog meer voordelen [van de upgrades] moeten zien", verzekert de engineer.

In Miami was de auto van Norris voorzien van het volledige upgradepakket, terwijl Oscar Piastri het met de helft van de nieuwe onderdelen moest doen. Joseph denkt dat daardoor McLaren opnieuw een geduchte concurrent kan zijn voor de eerste Europese race van het jaar. "We zijn heel benieuwd wat dat richting de toekomst kan betekenen", vertelt de engineer, die op hetzelfde effect hoopt als van het grote upgradepakket van 2023. "Toen gingen we in Oostenrijk ook goed. We dachten eerst nog dat het kwam omdat we altijd goed waren in Oostenrijk, maar daarna zagen we dat we het op andere circuits ook goed deden. We zochten daarna naar mogelijkheden om er nog beter gebruik te maken."

Volgende upgrades opkomst

Het eerste gevoel met de upgrades op de MCL38 is dus goed, iets waar Joseph vertrouwen van heeft gekregen. "We zijn enorm enthousiast", vertelt hij. "Ook omdat we al bezig zijn met de volgende ronde aan updates. We kijken dus al verder. We vragen heel veel van het team. Zij hebben alles gegeven om de onderdelen klaar te krijgen en nu vragen we of we het nog een keer kunnen. De overwinning in Miami laat zien dat het terecht is om dat soort keuzes te maken."

De zege van Norris is volgens Joseph ook goed voor het moraal van de mensen in de fabriek in Woking, die dag in dag uit bezig zijn met het ontwikkelen van de upgrades. "Zij zijn daar ook enthousiast door geworden. Ze werken hard en zijn ambitieus. Ze doen er alles aan om de volgende stap mogelijk te maken", vertelt hij.