McLaren bereidt zich voor op 'race van upgrades' in strijd met Ferrari

McLaren slaagde er vorig jaar in om een enorme stap vooruit te zetten dankzij upgrades en weet dat het dit jaar opnieuw zo'n stap moet maken, wil het de strijd aan kunnen gaan met Ferrari en Red Bull Racing. Of het team dit jaar ook zo'n vooruitgang kan boeken? "Het wordt een race van upgrades en één upgrade gaat niet genoeg zijn, want [Ferrari] zal ook met upgrades komen", zegt teambaas Andrea Stella. "Maar vorig jaar waren we in staat om beter te ontwikkelen dan onze concurrenten. Gedurende het seizoen hebben we meer rondetijd gevonden dan onze concurrenten. Dat blijft voor ons het doel. Zolang we zien dat alles wat we naar het circuit meenemen ook echt wat oplevert, zijn we blij omdat we weten dat we ons traject volgen waarvan we het gevoel hebben dat het een sterke is."

Na de eerste vier races van het seizoen staat McLaren op de derde plaats bij de constructeurs, op ruime achterstand van Red Bull en Ferrari maar met een aardige marge naar Mercedes op de vierde plaats. Stella zou het al mooi vinden als zijn team erin slaagt de derde positie vast te houden, maar dat betekent niet dat hij daar nu genoegen mee neemt.

"Als we kijken naar de feiten en cijfers, dan zou het een sterk resultaat zijn voor ons team om de derde plaats in het kampioenschap vast te houden. Tegelijkertijd zijn er circuits waar het lijkt dat we het tegen Ferrari kunnen opnemen. Dus dan zeggen we: 'Waarom ook niet?' Maar in alle eerlijkheid draait het in de Formule 1 niet om wensen waar je zou willen staan. Je moet gewoon zo hard mogelijk pushen. Je probeert gewoon je auto zo veel mogelijk te ontwikkelen en de raceweekend zo veel mogelijk te maximaliseren. Dan zie je op het einde wel waar je staat."

Bij Ferrari richt men zich op een update voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, de eerste race op Europese bodem en de perfecte gelegenheid voor de teams om flinke updatepakketten te introduceren. Ook bij McLaren wordt er hard gewerkt aan de nodige updates voor het Europese seizoen. "Na Miami, wanneer we wat updates introduceren, zullen we een beter beeld hebben van waar we dit jaar om kunnen strijden", besluit de McLaren-teambaas.