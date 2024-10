McLaren F1 haalt uit: "Psychologische oorlogsvoering"

Het team uit Woking doet dit jaar mee om de hoofdprijzen en beschikt momenteel over misschien wel de snelste wagen van de Formule 1-grid. Dat zorgt voor een heel andere positie in het politieke speelveld. In plaats van jager is McLaren opeens de prooi geworden. De concurrentie had het al meerdere malen gemunt op de papaya-oranje formatie. Zo moest het team na de Grand Prix van Azerbeidzjan aanpassingen doorvoeren aan de achtervleugel nadat rivalen de FIA wezen op overmatig flexen, met als gevolg de ‘mini-DRS’.

In gesprek met Motorsport.com komt teambaas Andrea Stella terug op het onderwerp: De Italiaan laat duidelijk zijn ongenoegen blijken over de handelwijze van enkele concurrenten. “Onze vleugels voldeden aan de technische reglementen en hebben alle mogelijke flexibiliteitstests doorstaan. Tegelijkertijd waren wij in gesprek met de internationale federatie, waarvan we alle benodigde garanties kregen [dat het voldeed]. We lazen vervolgens heel veel reacties in de media, opinies die voornamelijk van onze concurrenten afkomstig waren en niet van journalisten. Bepaalde artikelen leken vooral bedoeld om te zijn om de mening van een aantal van onze concurrenten wijdverspreid te verkondigen.”

Psychologische oorlogsvoering

En dat irriteerde Stella, zo geeft hij toe: “Zeker. Artikelen verschenen in de media als hulpmiddel om McLaren in een slecht daglicht te stellen. De technische aspecten waren afgestemd met de federatie, ze voldeden aan de reglementen, ze voldeden aan alle controles. Toch werd geprobeerd een team in een slecht daglicht te zetten terwijl er in dit scenario niets concreet was. Het is een poging tot psychologische oorlogsvoering met als doel de opponent te verzwakken. Aan onze kant waren de feiten heel helder. Deze kwestie heeft ons als team alleen maar sterker gemaakt. Wanneer de concurrentie zo afgeleid raakt door onze technische oplossingen te bekijken, is dat goed nieuws. Zij verliezen hun eigen kompas uit het oog.”

