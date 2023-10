In Suzuka en Losail eindigden beide McLaren F1-coureurs op het podium. In Qatar stuntte Oscar Piastri bovendien met de pole en de winst in de sprintrace. Ondanks de huidige topvorm verwacht de rookie een lastiger weekend op het Circuit of the Americas in Austin: “Het is een heel gaaf circuit. Veel verschillende soorten bochten en veel hoogteverschil. We zullen zien hoe competitief we kunnen zijn. Ik denk niet dat het zo goed zal gaan als de afgelopen weekends. Hopelijk doen we nog wel gewoon lekker mee.”

De laatste tijd was McLaren de voornaamste concurrent van Red Bull. Volgens Piastri is het afwachten wie er in Austin als ‘best of the rest’ uit de bus komt. “Ik hoop dat we nog steeds kunnen strijden met Ferrari en Mercedes. Mercedes heeft wat upgrades meegenomen, we zullen zien hoe zij presteren. In de afgelopen races, al was Mercedes ook snel in Qatar, waren wij waarschijnlijk achter Red Bull het tweede team. Ik denk niet dat dat dit weekend het geval is. En als dat wel zo is, dan zitten Ferrari en Mercedes veel dichterbij.”

Circuit niet op het lijf geschreven van McLaren

Volgens de jongeling past het circuit niet bij de karakteristieken van zijn papaya-oranje bolide: “Qatar was een heel glad circuit met veel snelle bochten en geen langzame bochten. Dat is goed nieuws voor ons. De hobbels hier zullen niet onze vrienden zijn. Ik denk dat we het daar lastig mee gaan krijgen. Ook zijn er hier veel meer langzame bochten dan bijvoorbeeld Qatar of Japan. Ook dat helpt ons niet", aldus de Australiër.

Teamgenoot Lando Norris deelt die mening: “Er zijn hier veel meer langzame bochten, dat is niet ons sterke punt. Het lijkt zwaar te worden. We weten dat Mercedes heel erg sterk is op dit soort circuits, evenals Ferrari. Aston was hier in het verleden al erg goed. Qatar was een baan die ons op het lijf geschreven was. We waren bijna net zo sterk als Red Bull. Hier hebben we een stuk minder vertrouwen. Ik zeg niet dat het een slecht weekend gaat worden. We kunnen nog steeds meedoen.”