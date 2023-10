McLaren F1: Geen magische updates meer in 2023

"We zijn er realistisch over dat we dit jaar geen magische ontwikkelingen hebben voor de auto waarmee we snellere rondes krijgen of dat de bandendegradatie minder wordt", vertelt McLaren-teambaas Andrea Stella. "Op die vlakken gaat er niks significant veranderen." De Italiaan laat ook weten dat hij het lastig vindt om voorspellingen te maken voor de rest van het seizoen. De tweede plek van Lando Norris tijdens de F1-race in Austin had hij namelijk ook niet verwacht. "We hadden niet gedacht dat we de eerste anderhalf stint aan de leiding zouden liggen. We kijken uit naar de volgende races en hopelijk boeken we daar successen."

Stella volgde de Grand Prix in Texas vanaf de pitmuur en zag zoals gezegd Lando Norris het eerste gedeelte aan de leiding gaan. Uiteindelijk kwam de Brit als derde over de streep en kreeg hij P2 in handen na de diskwalificatie van Lewis Hamilton. Dat Norris uiteindelijk net wat tekort kwam voor de zege, geeft Stella een dubbel gevoel. "We waren feest aan het vieren bij het podium, maar tegelijkertijd hadden we na de eerste stint het idee dat de overwinning voor het grijpen lag", aldus de teambaas. "Ik wil benadrukken dat ik blij ben met dit podium, maar de eerste seconde na de finish dacht ik 'jammer dat we niet winnen'."

Het seizoen van McLaren begon diep in de achterhoede, maar zeker na de updates in Silverstone en Oostenrijk maakte het team een gigantische stap naar voren. Het grootste succes werd geboekt tijdens de sprintrace tijdens het Grand Prix-weekend in Qatar, want daar boekte de formatie uit Woking met Oscar Piastri de enige zege van het seizoen. In de hoofdrace werd nog niet gewonnen. Volgens coureur Norris zijn de kansen voor een Grand Prix-zege vervlogen, maar zijn teambaas Stella wil juist benadrukken hoe knap het is dat McLaren nu zo sterk is. "Ik denk dat iedereen beseft hoe belangrijk het is om een reeks podiumplaatsen toe te voegen aan dit seizoen, als je bedenkt waar we begonnen zijn. Maar ik hou ook van deze vastberadenheid, waarbij we nu op zoek gaan naar de volgende stap", aldus 52-jarige Mclaren-topman.