Na de tweede overwinning in de nog jonge F1-carrière van Oscar Piastri gaat het in de paddock maar over één ding: de mini-DRS van McLaren. Op de onboardbeelden van de MCL38's was in Baku te zien dat het bovenste deel van de achtervleugel naar achteren boog, waardoor een opening tussen beide elementen ontstond. Hiermee zou Piastri beschikken over een extra wapen in de strijd om de overwinning, namelijk een hogere topsnelheid. F1-teams trekken de legaliteit van het onderdeel in twijfel.

Lando Norris, die de beschikking had over hetzelfde materiaal als Piastri, vertelt dat er geen sprake is van een illegale bolide. “Alles is getest en legaal bevonden”, aldus de Brit over de achtervleugel van zijn auto. “We doen wat we kunnen, daar staat Formule 1 voor, om alles uit het reglement te halen. Ik ben nu trots. Ik ben blij met wat het team aan het doen is. Ze zoeken de limiet op. Dat moet je doen als je in de top wil meevechten en het op wil nemen tegen teams die ook bekend staan zulk soort dingen te doen en niets aan het toeval over laten. In het verleden kregen we dit soort dingen niet voor elkaar.”

Norris kan de slimmigheden van zijn team wel waarderen. “Het is best cool om te zien. Er zijn zoveel regels, maar teams vinden manieren om naar dingen te kijken waar andere mensen niet aan gedacht hebben.” Volgens de 24-jarige coureur is zijn team zeker niet de enige die de limieten opzoekt. “Maar dat zie je niet op tv.”

Piastri wist niets af van buigende achtervleugel

Ook Piastri is zich van geen kwaad bewust. “Ik wist tot drie dagen geleden niet eens dat dat kon”, vertelt de Australiër verwijzend naar de mini-DRS van McLaren. “Het is geen grijs gebied, want het wordt iedere week getest. Het is legaal. Ze hebben tegenwoordig veel verschillende tests voor de achtervleugel.” Piastri benadrukt net als zijn teamgenoot dat dit soort slimmigheden nodig zijn om kampioen te worden. “In deze sport probeer je overal performance te vinden zonder de regels te breken, en ik denk dat we dat aan het doen zijn”, aldus de winnaar van de GP in Baku.