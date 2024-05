Het eerste resultaat van de upgrades van het Formule 1-team van McLaren is uitstekend. Lando Norris wist met een auto voorzien van maar liefst tien nieuwe onderdelen in Miami zijn eerste Grand Prix zege te bemachtigen. Een groot gejuich barstte los bij de Britse renstal op het moment dat Norris onder de zwart-wit geblokte vlag reed, want voor de formatie uit Woking was dit voor het eerst sinds Italië 2021 dat er weer een race werd gewonnen. Het is voor teambaas Andrea Stella echter niet het signaal dat het gat met het normaal gesproken snellere Red Bull Racing helemaal gedicht is. "Als we continu met Red Bull in gevecht willen zijn, dan moeten we nog zo'n upgradepakket introduceren", vertelt de Italiaan.

Wel ziet Stella dat de MCL38 nu een stuk beter voor de dag komt dan voor Miami. "Ja, we hebben de auto zeker verbeterd. We weten uit data hoeveel beter we zijn geworden en we laten het direct zien in rondetijd", legt de topman uit. "Red Bull had het hier [in Miami] een stuk lastiger. Kunnen we ze nu bijhouden? Ik zou mijn handtekening niet onder zo'n statement zetten. In Japan zaten we in de kwalificatie nog zes tienden achter Red Bull en in China zaten we er ook een paar tienden achter. Het zou onrealistisch zijn om te verwachten dat we hier gezien hebben een representatief beeld laat zien in hoeverre we competitiever zijn. Ik denk niet dat Red Bull het volledige uit zijn pakket heeft gehaald."

Meer op komst

Uit de bewoordingen van Stella valt te halen dat McLaren nog flink wat upgrades in de pijplijn heeft zitten voor de rest van het seizoen. De Italiaan bevestigt dat ook en vertelt dat het nu een kwestie van alle upgradepakketten bijeenbrengen is om Red Bull te kunnen verslaan. "Deze overwinning geeft ons een positief gevoel en het bemoedigd ons. Het helpt ons vooral om met meer energie updates te ontwerpen, die hopelijk sneller komen", besluit de topman.