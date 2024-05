McLaren F1-coureurs geloven in succes GP Imola: "Vertrouwen is groot"

Met twee auto's met het volledige upgradepakket heeft het Formule 1-team van McLaren een succesvolle kwalificatie voor de Grand Prix van Imola achter de rug. De auto's van Oscar Piastri en Lando Norris waren gewaagd aan de RB20 van Max Verstappen, het duo klokte zaterdag in Q3 de tweede en derde tijd.

Piastri kon niet lang genieten van zijn tweede stek. Een paar uur na de kwalificatie kreeg hij een gridstraf van drie plekken, vanwege het hinderen van Kevin Magnussen in Q1. Die straf schopte een deel van de plannen in de war, maar de Australiër bleef vertrouwen houden in zijn team. "Door de recente resultaten hebben we geleerd om vaker ja te zeggen", aldus de 23-jarige coureur na afloop van de sessie. Tegelijkertijd wilde hij ook niet te hard van stapel lopen. "We kunnen Red Bull en Max nooit uitvlakken, dat hebben we vandaag gezien", lacht de rijder, die daarmee doelt op de problemen van Red Bull tijdens de trainingen. "Maar het vertrouwen is groot. Het is natuurlijk niet de makkelijkste plek om in te halen, maar we geloven erin dat we iets moois kunnen bereiken."

De tweede plek in de kwalificatie was zijn beste resultaat voor een Grand Prix. Piastri was daarom best tevreden met wat hij liet zien. "Ik was in de laatste bocht een beetje slordig, maar volgens mij is het hier heel lastig om een perfecte ronde te doen", legde hij uit. "Ik voelde me hier vanaf het eerste moment in de auto comfortabel. We zijn zo dicht bij de pole gekomen, maar we zijn desondanks blij."

Norris optimistisch

Norris werd derde in de kwalificatie, maar start zondag dus op P2. "We komen steeds dichterbij. Het is voor ons een goed resultaat om voor Ferrari te eindigen, maar iedereen zit dicht bij elkaar. Het gaat een mooie race worden, hopelijk ook een leuke om naar te kijken", aldus de enkelvoudig racewinnaar. "De rondetijden liggen hier zo dicht bij elkaar."

Voor Norris zijn er een paar sleutelmomenten waarin de race beslist kan worden. "Het komt hier neer op de eerste bocht, de eerste ronde, de strategie en de pitstops. Het gaat een hele zware race worden", besloot de McLaren-coureur.