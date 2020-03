McLaren F1 mag chassis aanpassen voor nieuwe Mercedes-motor

De Formule 1 besloot vorige week de introductie van het 2021-reglement met een jaar uit te stellen naar 2022 omdat de (financiële) impact van de coronacrisis nog niet te overzien zijn. Daarmee is zeker dat de huidige wagens ook volgend jaar nog gebruikt worden. McLaren zou in 2021 echter de overstap maken naar motorleverancier Mercedes, nadat het de voorbije jaren samenwerkte met Renault. Maandag werd bevestigd dat deze deal gewoon per 2021 van kracht wordt.

“Vanaf het eerste moment zijn wij enthousiast geweest over de nieuwe sportieve en technische reglementen voor 2021”, aldus Seidl. “Dit is waarschijnlijk het startpunt voor een spannend nieuw tijdperk in de Formule 1. Maar we kunnen niet ontkennen dat de sport op dit moment flink onder druk staat. Net als dat we dit reglement ingevoerd hebben om de sport op de lange termijn gezonder te maken, is deze beslissing de reglementen uit te stellen met hetzelfde doel genomen.”

McLaren staat volledig achter de verplaatste introductie van het reglement: “We steunen deze beslissing en hebben een actieve rol gespeeld in de gesprekken om tot dit besluit te komen. We erkennen dat het cruciaal is om de financiën van de teams te beschermen en dat we een gelijk speelveld kunnen creëren als we weer gaan racen. Deze beslissing heeft overigens geen invloed op onze deal om in 2021 met Mercedes-motoren te gaan rijden, we mogen de noodzakelijke veranderingen aan het chassis doorvoeren om dit mogelijk te maken.”