Must-see: Unieke McLaren F1-bolide van bijna 300.000 Lego-blokjes

Lego is al enige tijd partner van het Britse Formule 1-team. De twee presenteerden begin maart een Lego Technic model van de MCL36, gebaseerd op de nieuwe reglementen. Dat unieke bouwpakket bestaat uit meer dan 1.400 stenen. Het model heeft een lengte van zo’n 65 centimeter.

Ter promotie van de samenwerking werd in Melbourne een ‘iets’ grotere variant uit de pitbox geduwd. Het betrof een Lego-model op volledige schaal. Coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris namen maar wat graag een kijkje, en konden zelfs plaatsnemen in de cockpit dankzij een uitneembaar stuur. Het bouwwerk is opgebouwd uit vijf losstaande elementen: de wielen, de body, ophanging, halo en voorvleugel. In totaal zijn 27 personen betrokken geweest bij de bouw van het model, met als doel de echte MCL36 zo goed mogelijk na te bootsen. Dat team was meer dan 1.800 uur bezig om de auto in elkaar te zetten, met bijna 300.000 Lego-steentjes.

Bekijk hieronder de foto’s van het schitterende McLaren Lego-bouwwerk:

