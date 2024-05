McLaren F1 blij met vrijdag op Imola, maar: "Het zit dicht bij elkaar"

Het Formule 1-team van McLaren is na de zege van Lando Norris in Miami vol vertrouwen naar Imola afgereisd. De renstal is ervan overtuigd dat de updates goed bij het karakter van het circuit passen. Norris was in Miami de enige met het complete nieuwe pakket, maar nu heeft ook Oscar Piastri de beschikking over de nieuwste spullen. Op vrijdag was het resultaat wisselend, met Piastri die in VT2 de tweede tijd had en Norris op P12. Voor laatstgenoemde had er meer in gezeten, maar door een foutje ging een topklassering aan zijn neus voorbij. Na afloop van de sessie geloven beide coureurs dat een goed resultaat dit weekend mogelijk is.

"Volgens mij was dit een van onze betere vrijdagen en ik heb het idee dat we er goed voor staan", begint Piastri na afloop van de trainingsdag. "Het veld zit dicht bij elkaar, dus we moeten afwachten wat zaterdag brengt. Dit was wel een dag waar we vertrouwen uit kunnen putten. Ik voelde me vanaf de eerste ronde comfortabel in de auto. Alle updates zitten ook op onze auto en dat heeft het team uitstekend gedaan. Ik ben ze daar dankbaar voor."

Norris zat zoals gezegd iets verder van de snellere tijden af, maar dat baart hem weinig zorgen. "Het was een aardige dag, het is alleen jammer dat we het af en toe onderbroken werd", vertelt de nieuwbakken GP-winnaar, die wel blij is met de productieve tweede training. "De dag stond in teken van het wat dingen proberen met de updates van Miami. Het was voor ons belangrijk om dit te laten werken. We hadden een paar problemen waardoor het afronden van het programma wat lastiger was. De auto voelde goed aan. We hadden ook goede verbeteringen doorgevoerd. Daar ben ik blij mee. Als we nog meer van zulke stappen kunnen zetten, dan kan het zaterdag een mooie dag worden."