De afgelopen maanden is er veel gebeurd binnen de top van het Formule 1-team van McLaren. Onder andere technisch directeur James Key moest zijn biezen pakken na de teleurstellende seizoenstart en aan de hand van nieuwe teambaas Andrea Stella werd er een nieuwe koers gevaren.

De formatie uit Woking heeft met die koerswijziging op de personeelsmarkt ook heel wat hooggeplaatste personeelsleden bij de concurrenten weggelokt. Zo kwam van Ferrari hoofddesigner David Sanchez over en verliet Rob Marshall Red Bull om bij McLaren een toppositie in te nemen. Tel daarbij de promotie van Peter Prodromou tot technisch directeur op en nagenoeg de hele technische top is anders dan begin vorig jaar. Teambaas Andrea Stella is blij met het nieuwe personeel en is vooral te spreken over de manier waarop de technische mensen aan het werk zijn. "Ze zeggen niet 'jullie doen het zo, maar we moeten het zo doen', maar 'oh jullie doen het zo, als je dit toevoegt haal je het maximale eruit.' Dat voelt heel verfrissend", legt de Italiaan uit.

Naast deze aanpak voelt Stella ook dat de nieuwe topmensen zich snel aanpassen aan de manier van werken bij McLaren. "We hebben ook de kans gekregen om hun persoonlijke aanpak te leren kennen", vertelt de Italiaanse ingenieur. "Het heeft ervoor gezorgd dat mensen op een fantastische manier betrokken werden in technische gesprekken. We voelen de energie, het momentum en de flow door de hele organisatie."

De flow waar McLaren volgens Stella nu in zit is volgens de teambaas ook belangrijk voor de toekomst. De komende twee jaar wil het team uit Engeland het gat naar Red Bull dichten en het hoopt daar met de komst van de nieuwe technici een stap in te kunnen zetten. "We hebben onze auto voor 2024 en we zijn al bezig met de basis te leggen voor de ontwikkeling in 2024 en 2025", zegt de teambaas daarover. "Dan is er ook nog het project voor 2026, met een compleet nieuwe technische regels. Er is nog heel wat waar we aan moeten werken en het is heel belangrijk dat we in de verschillende technische gebieden dat op hoog niveau doen." Met de komst van Marshall, Sanchez en Prodromou is Stella ervan overtuigd dat McLaren er klaar voor is. "We hebben de capaciteit, het vermogen en de competenties om deze drie projecten met genoeg paardenkrachten aan te kunnen", aldus de 52-jarige teambaas met gevoel voor beeldspraak.