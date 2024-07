Lando Norris ging bij de start van de Grand Prix van België te wijd in de eerste bocht, moest kort door het grind en verloor daardoor drie plaatsen. Aangezien inhalen zeer lastig bleek op Spa-Francorchamps, kon de McLaren-coureur niet meer naar voren komen. Hij eindigde mede door een undercut van Red Bull achter titelrivaal Max Verstappen als vijfde. De Brit noemde het na afloop een “domme fout”, nadat hij een week eerder in Hongarije vanaf pole ook al de leiding verloor aan teamgenoot Oscar Piastri. “Ik heb de laatste drie, vier races veel punten weggegeven door domme dingen: fouten en slechte starts”, erkent Norris. “Ik heb gewoon even een reset nodig. De laatste twee, drie races viel het niet goed samen. Ik heb veel punten verspeeld. Hopelijk kan ik sterker terugkomen.”

Motorsport.com vroeg teambaas Andrea Stella wat McLaren kan doen om Norris zijn momentum terug te laten vinden. De Italiaan reageert: “Ten eerste zijn dit soort situaties altijd zeer marginaal. Lando raakte een beetje afgeleid door wat er aan zijn binnenkant gebeurde en kwam asfalt tekort. We werken met Lando, net zoals we doen met Oscar, om alle kansen te benutten die er zijn om individueel te verbeteren, en ook hoe we als team beter kunnen samenwerken. Dit zijn zeker elementen om te analyseren. In het geval van Lando bijvoorbeeld, lijkt het erop dat er statistisch gezien bepaalde dingen vaker voorkomen bij de start van de race. We moeten achterhalen of dat een reden heeft, of dat het toeval is. Net als iedere andere atleet of coureur zal Lando - met steun van het team - denken: ‘Wat kan ik beter doen om het goede werk dat we verrichten om te zetten in klinkende resultaten?’”

Stella denkt niet dat er voor Norris na de mislukte start meer in zat dan de zesde plaats, wat na de diskwalificatie van George Russell uiteindelijk P5 is geworden. “Toen we die plaatsen verloren, met deze lage bandenslijtage en gezien hoe lastig het was om in te halen, was ons leven een stuk lastiger. We waren ietwat verrast dat we niet konden inhalen.”

